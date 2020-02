Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Die Diskussion um das Mittelgewann lässt Edingen-Neckarhausen nicht los. Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim entspricht mit seiner Beschlussvorlage zum Flächennutzungsplan nicht dem Wunsch der Gemeinde. Die wollte die potenziell zum Wohnbau gedachte Fläche des Gebiets von 7,5 auf 4,2 Hektar reduzieren. Der Verband blieb in seiner Beschlussvorlage aber bei 7,5 Hektar.

Am Montag, 2. März, werden die Mitglieder über die Annahme des Vorschlags abstimmen. Die Gemeinderatsfraktionen der Offenen Grünen Liste und Der Linken sowie die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) sehen darin "ein verheerendes Signal an die Bevölkerung". Gemeinderat Edgar Wunder, Die Linke, warnt in einem Schreiben an den Verband vor einer Klage beim Verwaltungsgerichtshof.

Im Juni 2018 hatte sich der Gemeinderat mit knapper Mehrheit für eine Ausweisung von 7,5 Hektar als mögliche Fläche zur Bebauung im Mittelgewann ausgesprochen. Im Oktober 2019 dampfte das Gremium, in dem nach der Kommunalwahl neue Mehrheitsverhältnisse herrschten, dies nach einem Antrag der Linken wieder ein und reduzierte die Fläche auf 4,2 Hektar. Letztlich liegt die Entscheidung aber beim Nachbarschaftsverband. Er legt den Flächennutzungsplan für 18 Städte und Gemeinden fest. Das bedeutet, er weist Flächen aus, die potenziell bebaut werden dürfen. Ob auf diesen Flächen Baugebiete entstehen, entscheiden aber die Kommunen.

Nach der Reduzierung auf 4,2 Hektar ging die Edingen-Neckarhäuser Verwaltung davon aus, dass es keinen Gegenwind von Seiten des Nachbarschaftsverbands geben werde. Das sieht nun anders aus: Der Verband möchte dabei bleiben, 7,5 Hektar potenzielle Entwicklungsfläche für Wohnbau festzulegen. Am Montag, 2.März, wird die Verbandsversammlung über diesen Beschlussvorschlag abstimmen. Im Fall einer Annahme bleibt der Wunsch des Gemeinderats unberücksichtigt.

Deswegen regt sich nun Widerstand bei den Fraktionen. Edgar Wunder erklärte zunächst: "Der Nachbarschaftsverband ist in meinem Verständnis dazu da, sich untereinander zu koordinieren, aber nicht dazu, Gemeinden etwas gegen deren erklärten Willen aufschwatzen zu wollen." Außerdem sehe er den Willen der Gemeinde durch Bürgerentscheid und Gemeinderat in besonderer Weise doppelt legitimiert. Nun meldete sich Wunder auch mit einem Schreiben, das der RNZ vorliegt, beim Nachbarschaftsverband. Darin warnt er, dass es eine Klage beim Verwaltungsgerichtshof geben werde, sollte Nachbarschaftsverband dem Wunsch der Gemeinde, die Fläche zu reduzieren, nicht nachkommen. Die Beschlussvorlage erfülle nach Auffassung der Linken zwei Mal der Tatbestand eines Abwägungsdefizits.

Der Nachbarschaftsverband sieht das anders: Eine Klage sei nicht möglich, da der Flächennutzungsplan keine Rechtsnorm darstelle, erklärte Pascal Tholé, Mitglied der Planungsgruppe beim Nachbarschaftsverband. "Wir greifen damit nicht in die Planungshoheit der Gemeinde ein", betont er. "Im Gegenteil: Es wurde keine Begründung und auch kein Vorschlag, wie die Fläche aussehen soll, geliefert", führt er aus. "Da müssten wir dann aktiv in die Planung eingreifen." Dennoch prüft nun das Regierungspräsidium Karlsruhe, ob ein Abwägungsfehler vorliegt. Wunders Annahme, dass dies das Inkrafttreten des Flächennutzungsplans insgesamt um Monate bis Jahre verzögern würde, teilt Tholé nicht: "Es müsste höchstens dieser Punkt geprüft werden, das beträfe aber nur Edingen-Neckarhausen."

Dass der Gemeinderat keine Begründung für die 4,2 Hektar lieferte, kritisierte Mitte Februar auch Martin Müller vom Nachbarschaftsverband: "Planung ist kein Wunschkonzert, Einwände muss man fachlich begründen." Wichtig ist, dass der Flächennutzungsplan kein Bebauungsplan ist, auf seinen Flächen besteht keine Baupflicht. "Deswegen ist für mich absolut unverständlich, was da gerade passiert", kommentierte Tholé die Kritik aus der Doppelgemeinde.

Auch Bürgermeister Simon Michler sieht die Lage "recht unemotional". Politisch verstehe er die Aufregung der Fraktionen. "Man hätte sich die diskussionsreiche Sitzung sparen können." Eine Klage sehe er aber als Energieverschwendung. "Die Gemeinde wird sicher nicht klagen", sagte er, kündigte aber an: "Ich werde am Montag gegen die Beschlussvorlage stimmen, das ist mein politischer Auftrag." Eine Mehrheit gegen den Vorschlag hält er aber für unwahrscheinlich.