Edingen-Neckarhausen. (joho) Die Offene Grüne Liste (OGL) ist im Gemeinderat mit ihrem Antrag gescheitert, im rückwärtigen Bereich der an das Sport- und Freizeitzentrum angrenzenden Grundstücke eine Bebauung in zweiter Reihe zu ermöglichen. Die bis zu 110 Meter langen, teilweise nur 8,5 Meter breiten Grundstücke liegen am Zugangsweg von der Hauptstraße zu den Sportanlagen. Der Rat lehnte den Antrag in seiner jüngsten Sitzung mit vier Gegenstimmen und drei Enthaltungen ab.

Mit einer Änderung des Bebauungsplans "Nordwestliche Ortserweiterung" wolle die OGL eine "maßvolle Nachverdichtung als Grundlage für generationenübergreifendes gemeinsames Wohnen" erreichen, so Fraktionschef Thomas Hoffmann. Laut eines Gutachtens könnten die Lärmimmissionswerte durch den Sportbetrieb eingehalten werden. Ein von der Gemeinde in Auftrag gegebene Gutachten der Ingenieurgesellschaft Dr. Gruschka aus Darmstadt sieht hingegen mögliche Konflikte und daraus folgende Nutzungseinschränkungen des Sportbetriebs.

"Der Antrag zielt aufs Bauen ab, und wir brauchen Zuzug. Das ist zunächst positiv", erklärte Markus Schläfer. Alle anderen Punkte sah der CDU-Fraktionsvorsitzende kritisch. Man werde am Sport- und Freizeitzentrum neben Fußball noch mehr Sportarten bekommen, das sei auch so gewollt. "Mit einer Wohnbebauung machen wir ein Fass auf", so Schläfer. Selbst wenn man Einvernehmlichkeit mit den Bauwilligen erziele, bestehe die Gefahr, dass es später niemand mehr wissen will, meinte Schläfer. Im Ergebnis beute dies, dass dort Sport nicht mehr in vollem Ausmaß möglich sei.

Dem schloss sich Alexander Jakel (SPD) an. Fußball sei immer auch mit Lärmbelästigung verbunden. "Spannend" fand Michael Bangert (SPD), dass sich das Gutachten in Sachen Spielzeiten nur auf den Kunstrasenplatz und nicht auf die ganze Sportanlage beziehe. "Es sagt eindeutig: Last die Finger davon."

"Ich kann die Situation der Bauwilligen nachvollziehen", erklärte Edgar Wunder (Linke). Eine Erschließung bedeute aber auch, "dass einem auf dem dortigen Radweg alle paar Meter ein Auto entgegenkommt." Hinzu komme die Parksituation. "Nicht gut", befand Wunder.

"Wir könnten uns dafür aussprechen, Anbauten an bestehende Häuser zuzulassen", sagte Helmut Koch (UBL-FDP/FWV). So berührten die Gebäude den Weg nicht. Das könne im Einzelfall immer noch möglich sein, erklärte Bürgermeister Simon Michler abschließend.