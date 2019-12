Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" verabschiedete die Gemeinderäte Hans Stahl (UBL/FDP-FWV) und Thomas Zachler (SPD) aus seinen Reihen. Stahl gehörte dem Verband seit Juni 2008 an und wurde sechs Monate später zum ersten Mal zum stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt. Elf Jahre lang behielt er dieses Amt und sah sich ab 2016 vor allem mit dem Thema "TFA" konfrontiert. Das Vorkommen von Trifluoracetat im Grundwasser erschütterte den 1908 gegründeten Wasserversorgungsverband.

In diesem Zusammenhang drängte vor allem die UBL auf den Aufbau einer Notversorgung zum Trinkwasserbezug aus Mannheim. "Sie waren sehr drin im Thema und sehr engagiert", sagte Verbandsvorsitzender Simon Michler. Der Bürgermeister meinte, Stahl sei ein sehr guter Stellvertreter gewesen. Als kleines Dankeschön erhielt Stahl, der bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr angetreten war, BDS-Taler und Süffiges.

"Wir haben wichtige Entscheidungen zur Zukunft des Verbandes getroffen. Und unsere Partner Heidelberg und Mannheim haben uns dabei toll unterstützt", sagte Stahl. Er sei froh, dass alles so gut gelaufen sei. In der Zwischenzeit sind die TFA-Werte deutlich gesunken, die Errichtung einer Notversorgung steht kurz vor der Realisierung. Thomas Zachler gehörte dem Verband seit Juli 2014 an und habe somit "fünf spannende Jahre" miterlebt. Zachlers SPD-Fraktion war es auch, die der Firma Solvay in Bad Wimpfen, Verursacher der TFA-Verunreinigung, einen Besuch abstattete und beim Runden Tisch mit Firmen- und Behördenvertretern dabei war. Danach erhöhte das Umweltbundesamt den Maßnahmenwert von zehn Mikrogramm auf 30. Erst bei Überschreiten dieser Grenze hätte Edingen-Neckarhausen weitere Maßnahmen zum Absinken der Werte ergreifen müssen.

Zum neuen stellvertretenden Verbandsvorsitzenden wurde Bernd Grabinger (CDU) gewählt. Er ist seit 2014 dabei und nun der dienstälteste Vertreter aus dem Gemeinderat. Neu im Verband sind Helmut Koch (UBL) und Rolf Stahl (Offene Grüne Liste). Nach der Kommunalwahl gab es Veränderungen in den Ausschüssen und Verbänden.

Stahl schlug abschließend vor, eine Art "Klagefonds" der Neckarkommunen einzurichten. "Die Kosten für sauberes Wasser werden steigen, denn da lauern Risiken." Es werde wohl schwierig werden, hier Mitstreiter zu finden, hieß es vonseiten der MVV. Die Wasserversorgungsverbände seien in ihrer Struktur sehr inhomogen aufgestellt. Das Land sei allerdings dabei, einen Masterplan "Wasser" aufzulegen, der nächstes Jahr anlaufen solle. Markus Morlock (Stadtwerke Heidelberg) erklärte, die Verbandspartner sähen sich als Verbündete im Kampf um sauberes Trinkwasser. "Die Neckargruppe ist eine gute Versicherung für uns alle." Ralf Stahl meinte, man müsse den Bürgern bewusster machen, dass bereits eine Zigarettenkippe 40 Liter Wasser verunreinige.

Grabinger erkundigte sich, was die Anschaffung einer Notchloranlage bringe. Verbandsgeschäftsführerin Elke Hugo erklärte, wirtschaftlich sei das eher kein Problem, sie bringe aber in vielen Fällen nichts.

Ferner beschloss der Wasserversorgungsverband analog zum Abwasserverband, die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit nach 2009 nun wieder anzuheben. Vorsitzender Bürgermeister Simon Michler erhält monatlich ab sofort 350 statt 300 Euro, die Gemeinderäte 40 statt 30 Euro pro Sitzung.