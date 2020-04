Edingen-Neckarhausen. (nip) Kommandant Stephan Zimmer spricht über die Situation der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen in Zeiten der Coronakrise.

Die Feuerwehr ist im Corona-Krisenmodus. Wie muss man sich die Arbeit der Wehr im Moment vorstellen?

Die aktuelle Pandemielage macht besondere Schutzmaßnahmen auch für uns als Einsatzkräfte notwendig. Der Übungs- und Ausbildungsdienst ist in beiden Zügen bis auf Weiteres eingestellt. Der Aufenthalt in den Gerätehäusern ist nur für zwingende Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft nach Rücksprache mit dem Kommando gestattet. Im Gerätehaus, in Bereitschaft und bei Einsätzen, also auch in den Fahrzeugen, muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Die Abstands- und Hygienevorschriften gelten natürlich auch für uns. Der Gerätewart, der ja den ganzen Tag alleine im Gerätehaus ist, braucht während seiner täglichen Arbeit keinen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Bei allen anderen geht es um die erhöhte Atemfrequenz im Einsatz und das dichte Zusammenstehen beim Umziehen vor den Spinden, damit sich da niemand anstecken kann.

Wie händelt die Wehr Einsätze, wenn man zu mehreren im Fahrzeug sitzt?

Wie gesagt, achten wir auf die oben schon beschriebenen Schutzmaßnahmen im Gerätehaus, im Fahrzeug und im Einsatz. Falls erforderlich, können wir diese Schutzmaßnahmen noch intensivieren. Wir haben die maximale Fahrzeugbesatzung reduziert und die Ausrückeordnung angepasst. Am Einsatzort stellen wir drei Schlüsselfragen beim Erstkontakt, um ein Infektionsrisiko abzuschätzen. Wird eine dieser Fragen mit "Ja" beantwortet, erhöhen wir den Abstand zu dieser Person und die eigenen Schutzmaßnahmen. Abstand halten, verstärkt über Funk kommunizieren und Hygienemaßnahmen sind wesentliche Bestandteile unserer Arbeit im Einsatz geworden. Und auch danach. Wir desinfizieren alle Kontaktflächen, und keiner verlässt das Gerätehaus, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben.

Der Aufwand bei Einsätzen ist dadurch gestiegen. Nehmen die Einsatzzahlen gleichzeitig ab? Und wie pflegt die Wehr im Moment ihre Gemeinschaft?

Die Einsatzzahlen sind tatsächlich deutlich zurückgegangen. Das liegt wohl daran, dass die Leute mehr zuhause sind und zum Beispiel das vergessene Essen nicht anbrennen kann. Und wenn Betriebe geschlossen sind, passiert auch da weniger – oder es wird weniger Fehlalarm ausgelöst. Die Gemeinschaft zu pflegen, fällt derzeit schwerer, denn Übungen oder Treffen finden nicht statt, nur Einsätze. Wir haben jetzt eine Onlineübung zum Thema "Infektionsschutz" getestet und das kam sehr gut an. Wir werden das bis auf Weiteres beibehalten.