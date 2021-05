An dieser Stelle müssen Radfahrer absteigen, aber kaum jemand – hier eine nachgestellte Szene – hält sich daran. Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Bei guten Wetterbedingungen, vor allem an Sonn- und Feiertagen, bietet der Neckaruferweg im Abschnitt zwischen dem Rathaus Edingen und dem Steinernen Tisch unterhalb der Jahnhalle des TV Edingen einiges an Konfliktpotenzial: In diesem Bereich müssen Fahrradfahrer eigentlich absteigen und schieben, um Fußgänger auf dem schmalen Weg nicht zu gefährden. Allein, es halten sich die wenigsten daran.

Den bundesweiten Präventionstag der Polizei mit einem Schwerpunkt auf Fahrradfahrer, hatte der stellvertretende Bürgermeister Dietrich Herold zum Anlass genommen, um beim Polizeirevier Ladenburg auf diese Gefahrenstelle aufmerksam zu machen. Vom frühen Nachmittag bis zum Abend waren neben Präventions-Sachbearbeiter Michael Bittner und seinem Kollegen Matthias Bayer vier weitere Beamte im Einsatz, um auch in Ilvesheim und in der Ilvesheimer Straße in Ladenburg Radfahrer auf Verstöße aufmerksam zu machen.

"Sensibilisieren statt sanktionieren", nannte es Herold beim Vor-Ort-Termin unterhalb des Rathauses. Angesichts des unbeständigen Wetters war auf dem Neckaruferweg nur wenig los. Mit Manuela Weinzierl und Daniela Weißenberger stellten sich zwei passionierte Radlerinnen der Gemeindeverwaltung fürs Pressefoto zur Verfügung. Und Bittner sowie Bayer demonstrierten, wie sie agieren würden: Anhalten lassen, aufs Verbotsschild verweisen und einen Informationsflyer mitgeben. "Wir wollen hier heute auch ein Zeichen setzen, dass wir die Beschwerden der Fußgänger ernst nehmen", sagte Herold. Ein Passant mit Hund nutzte die Gelegenheit, seinem Ärger Luft zu machen: "Die Leute fahren hier mit ihren E-Bikes durch wie verrückt. Und keinen kümmert’s", beklagte er.

"Doch, es kümmert uns schon", gab Herold zur Antwort. Eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe ist dabei, eine Lösung für das Problem "Radfahrer versus Fußgänger" zu finden. Es sei Konsens, so Herold, dass es abschnittsweise Verbesserungen geben soll: Durch Piktogramme auf den Wegen, Hinweis- und Verbotsschilder. Nicole Brecht, Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes erklärte, im nächsten Schritt werde man die Behörden beteiligen und die Erkenntnisse hieraus noch einmal zurück in die Arbeitsgruppe geben. Am Ende wird der Gemeinderat eine Entscheidung treffen.

Andreas Strottner bestätigte die vorhandene Problematik. Er laufe in diesem Wegabschnitt oft demonstrativ in der Mitte, sagte der Gemeindevollzugsbedienstete. "Ein Versuch, um Radfahrer auszubremsen, dass sie langsamer machen", meinte er. Anhalten darf er sie nicht. Für den fließenden Verkehr ist die Polizei zuständig. Er finde es nicht so gut, dass hier bewaffnete Einsatzkräfte herumstehen würden, sagte ein junger Mann, der sich "Fabian" nennt. Klar, er habe die Uniformen gesehen und sei rechtzeitig abgestiegen. Normalerweise mache er das trotz Verbotsschilds für Radfahrer nicht, gab er offen zu. Seiner Ansicht nach regle sich das Miteinander von Fußgängern und Radfahrern hier quasi von selbst.

Eine Dame mit Dackel sah das ganz anders. "Alles wäre kein Problem, wenn die gegenseitige Rücksichtnahme greifen würde", betonte Dietrich Herold. Bittner meinte, die Polizei habe in diesem Abschnitt auch ein Akzeptanzproblem: "Wo verweisen wir die Radfahrer hin?". Letzten Endes bleibt nur die Hauptstraße. Und die ist wiederum auch für Radfahrer angesichts des Schwerlastverkehrs nicht ungefährlich.