Die Kita in Holzbauweise sei robuster in der Nutzung, die Wartungs- und Betriebskosten geringer. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Neubau des Kindergartens "Neckar-Krotten" hat einen wichtigen Meilenstein passiert: Die Außenhülle ist dicht. Das war im vergangenen November beim letzten Baustellenrundgang im Gemeindepark noch nicht der Fall. Und noch zwei weitere größere Fortschritte, neben vielen kleineren wichtigen, sind zu sehen: Der Estrichboden ist gelegt und nun auch trocken. Und die Dachsparren sind innen ebenso verlegt.

Was man (noch) nicht sieht, ist die Dachbegrünung. "Wir haben Pflanzen ausgewählt, die den kommenden Sommern und dem Klimawandel gerecht werden", erklärt die stellvertretende Bauamtsleiterin Patricia Hauck. Voraussichtlich Anfang bis Mitte August werde die Einrichtung fertig sein, sagt Jan Kliebe von den Stuttgarter MGF Architekten. Das Büro hatte 2017 den von CDU und SPD beantragten Architektenwettbewerb mit ihrem Planentwurf in eingeschossiger Bauweise gewonnen. Nach Fertigstellung bleiben rund zwei Wochen Zeit für die fünfgruppigen "Neckar-Krotten", um aus ihrem Provisorium am Schulgelände in Edingen umzuziehen. Im neuen Gebäude wird es eine Gruppe mehr geben: Vier Gruppen für über und zwei für unter Dreijährige. Das Mobiliar zieht mit um, beziehungsweise wird für die neue Gruppe noch angeschafft.

Der Kindergarten im Gemeindepark, nicht unumstritten wegen seiner Größe und seines Standorts, den Kliebe nach wie vor für den besten hält, ist durchaus besonders. Die Außenverkleidung besteht aus Douglasienholz, der Innenausbau aus Kiefer. Kliebe spricht von "Materialehrlichkeit und Ästhetik aus der Konstruktion heraus". Holz habe den Vorteil, dass der Alterungsprozess ein natürlicher sei. "Patina ist gut", meint der Architekt. Nicht zuletzt sei Holz robuster in der Nutzung und Handhabung.

Von außen ist die Dimension der Kita nicht unbedingt zu erahnen. Das liegt an der besonderen Symmetrie der fünf Kuben, die von oben aussehen wie ein Schlüsselbart. Jedes der fünf durch einen Hauptflur verbundenen kleinen Häuser hat einen eigenen Hof mit Terrasse. Der Hauptraum, wo das selbstgekochte Essen serviert werden wird, ist abtrennbar und im Prinzip multifunktional nutzbar. "Die Raumgeometrie, das Flucht- und Spielkonzept sind in jedem Cluster gleich", erklärt MGF-Architekt Kliebe. Der eingeschossige Holzbau hat eine Innenfläche von 1150 Quadratmetern. Für Kinder besonders schön: Es wird einen Wasserspielplatz mit Matschbereich geben.

Innen ist das Gebäude dank Oberlichter und großzügiger Fensterflächen licht und freundlich. Die Verbindungsflure sind so geschnitten, dass sie sich künftig als breite Fahrbahnen für Bobbycar-Rennen geradezu anbieten. Gemeinsam feiern, sobald es Corona wieder zulässt, kann man drinnen und auch draußen. Vom Gartenbereich her lässt sich die Kita bei schlechterem Wetter durch eine zentrale Matschschleuse betreten. Ansonsten hat jedes Haus auch einen eigenen Zugang zu seinem Hof. Der Haupteingang wird innen noch mit einem Windfang versehen. Intelligente Verschattungssysteme sollen für angenehme klimatische Bedingungen sorgen. "Den Wartungs- und Betriebskosten kommt das zugute – wir haben die Energiebilanz im Blick", sagt Kliebe.

Insgesamt sei er sehr zufrieden mit allem: "Die Qualität stimmt." Und auch die Akustik ist dank Trittschalldämmung bemerkenswert gedämpft. Demnächst wird der Linoleum-Fußbodenbelag aufgebracht – die Haustechnik ist bereits im Werden. Kliebe sagt, die Kita liege im Kostenrahmen von 5,5 Millionen Euro, wobei einige Gewerke günstiger, andere wiederum teurer ausfielen. Gerade in den Ausbaugewerken, so Kliebe, sei die Spitze der Baukostensteigerungen erreicht.