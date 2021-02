Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Biber, der sich seit einer Weile in der Fischkinderstube an Baumstämmen gütlich tut, hat seinen Futterplatz offenbar auf den Krottenneckar ausgeweitet. Das belegen Fotos von Spaziergängern im sozialen Netzwerk Facebook.

Der Nager ist ein Sympathieträger: Kleine Filmchen werden eingestellt, die zeigen, wie der Biber am frühen Morgen im Neckar an der Fischkinderstube planscht. Und er bekommt Namen: "Billy Biber" war ein Vorschlag, "Justin" ein weiterer. Eine Alliteration das eine, das andere eine Reminiszenz an den US-amerikanischen Sänger Justin Bieber.

Aber Justin heißt bereits der Ladenburger Biber. Zweimal derselbe Name, das wäre dann doch etwas einfallslos. Man wisse doch auch gar nicht, ob der Edingen-Neckarhäuser Biber nicht doch eine "Erna" oder eine "Emma" sei, schrieb ein weiterer Kommentator bei Facebook.

Kürzlich startete Hannes Steffen Henn, der ehrenamtliche Betreiber der Facebook-Seite "Neues in Edingen-Neckarhausen" einen Namenswettbewerb. "Das war ein Gag", erzählt er. Irgendjemand habe den Namen "Billy" erwähnt, ein anderer eben "Justin". Darauf sprang die Freiwillige Feuerwehr an, die den Aktiven Justin Imhof in ihren Reihen hat. Und die Kommentatoren waren kreativ. "Butzemann" schlug einer vor – eine Idee, die etwas länger brauchte, bis sie geistig zündete. Der Vorschlag scheint auf dem Kinderlied "Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann" zu basieren. Als Kinderschreckfigur wie der Butzemann taugt der Biber aber eher weniger. Lokalpatrioten fanden, der Biber solle "Eddie" oder "Needy" heißen. Das erinnere doch an den eigenen Ort. Der Namenswettbewerb habe kein abschließendes Ergebnis erzielt, sagt Henn. Tatsächlich lagen "Billy" und "Justin" ziemlich gleichauf. Einzelne Nennungen von "Horst" oder "Roland Marsch", dem Altbürgermeister gewidmet, konnten sich nicht durchsetzen.

Ob der Biber allerdings in Edingen-Neckarhausen wohnt, darf laut dem Biberbeauftragten im Regierungspräsidium Karlsruhe bezweifelt werden. Offenbar hat er seinen Bau nicht in der Kinderstube, sondern woanders am Neckar bezogen, kommt aber zum Fressen gern vorbei. "Wir wissen, dass es bereits früher im Krottenneckar Biberaktivitäten gegeben hat. Deshalb gehen wir derzeit davon aus, dass er sich aktuell wieder, möglicherweise bedingt durch das Hochwasser, im Krottenneckar aufhält", sagt Vivien Müller, die Umweltbeauftragte der Gemeinde.

Sie erklärt auch, dass die Kommune nur einzelne Bäume in der Fischkinderstube mit sogenannten "Drahthosen" versehen habe. Dies betraf vor allem die "Spendenbäume", da es "sehr schade wäre, wenn die für die Gemeinde gespendeten Bäume durch den Biber gefällt würden", sagt Müller. In Facebook hatte eine Kommentatorin angemerkt, wenn alle Bäume eingehaust wären, würde der Biber mangels Nahrung weiterziehen. Doch entlang des Neckarufers ließ die Gemeinde die Bäume, vor allem die bei Bibern beliebten Weiden, stehen, um sie dem Biber als Nahrung zu lassen. Dieses Vorgehen habe man im Vorfeld mit dem Biberbeauftragten so besprochen. "Wir gehen daher davon aus, dass der Biber in der Umgebung ausreichend Nahrung finden kann", sagt Müller. Und sie hat noch mehr von der Edingen-Neckarhäuser Tierwelt zu berichten.

Im April vergangenen Jahres hatte die Gemeinde ein Eidechsen-Ersatzhabitat auf dem alten Tennisplatz hinter dem Vereinsheim des FC Viktoria eingerichtet. Jahreszeitbedingt passiere dort aktuell nicht viel. Aber im Herbst habe Müller die Rückmeldung erhalt, dass das Eidechsenhabitat von einigen Tieren angenommen wurde. Im Moment befinden sich die geschützten Zauneidechsen aber noch in der Winterstarre und sind nicht aktiv. Sobald die Temperaturen im Frühjahr wieder ansteigen, werde man weiter beobachten, ob die Reptilien das Ersatzhabitat annehmen. Über weitere Maßnahmen werde sich die Gemeinde erneut mit Ulrich Weinhold vom Institut für Faunistik in Heiligkreuzsteinach beraten.

Das Ersatzhabitat ist eine Übergangslösung. Die Echsen sollen dort einen geschützten Lebensraum finden, während das benachbarte alte Hebewerk abgerissen und neu gebaut wird. Sobald das neue Gebäude steht, wird dessen Außenanlage Eidechsen-gerecht angelegt. Dort sollen die Tiere dann einen dauerhaften Lebensraum vorfinden.