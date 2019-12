Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen ersetzt als Teil des Fahrzeugkonzepts der Wehr zwei alte Fahrzeuge. Es wird groß, teuer, hochmodern und vor allem wird es auch schwer.

Bei der Auftragsvergabe für das Fahrgestell mit Aufbau sowie in Los zwei für feuerwehrtechnische Beladung erkundigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nach Details. Das Gremium hatte sich erst kürzlich beide Feuerwehrgerätehäuser und vor allem ihre Mängel angesehen. In Neckarhausen sei ihm die Abgassituation bedenklich vorgekommen, sagte Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste) sinngemäß.

Das neue HLF habe Euronorm 6, gab Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer zur Antwort. "Ein hochmodernes Fahrzeug, das sieht man auch am Preis", sagte Dietrich Herold (Unabhängige Bürgerliste).

60 Wochen, bis das Fahrzeug mit Beladung geliefert wird

Tatsächlich kommt das neue HLF 20 nicht wie geplant auf 550.000 Euro, sondern auf 594.704 Euro. Die Teuerungsrate sei branchenüblich, erklärte Bürgermeister Simon Michler. Immerhin sei ein Zuschuss von 92.000 Euro bereits bestätigt. Das Ganze habe sich etwas verzögert, die Submission fand erst am 29. November statt. Nach der Auftragsvergabe wird es noch 60 Wochen dauern, bis das Fahrzeug inklusive Beladung geliefert wird. In den Haushaltsplänen 2020/21 werden entsprechende Mittel eingestellt. Herold zielte allerdings nicht auf den Preis, sondern auf das Gewicht des Fahrzeugs ab, das rund eine Tonne mehr wiege.

"Das bringt ein großes Problem mit der Statik im Feuerwehrhaus in Edingen mit sich", sagte er. Man müsse sich rasch Gedanken machen, wie das zu beheben sei. "Und in Neckarhausen haben wir die Abgassituation – wir müssen ans Hilfeleistungszentrum ran, damit es mittelfristig kommt." Michael Bangert (SPD) gab zu bedenken: "Wir müssen erst mal über die Einnahmesituation der Gemeinde reden. Aus dem laufenden Haushalt können wir das nicht leisten." Rolf Stahl (Offene Grüne Liste/OGL) hakte wegen der Statik nach. Zimmer erklärte, die Feuerwehrgerätehäuser seien Anfang der 60er Jahre gebaut und darauf angelegt, Fahrzeuge von unter sieben Tonnen aufzunehmen. Das neue Fahrzeug wiege 16 Tonnen. "Sie werden immer schwerer, weil wir immer mehr Leistung erbringen müssen", sagte er.

In Edingen sei das Gerätehaus komplett unterkellert. Das sei ein Problem, dennoch könne das Fahrzeug dort untergestellt werden. "Es sollte nichts passieren, aber wir haben für das Gebäude keine Statik, auch das Bauamt nicht." Man werde beobachten, ob Risse entstünden. Sollte dies der Fall sein, werde man Stahlträger einbauen können.

"Wir freuen uns, dass die Feuerwehr wenigstens ein gutes Fahrzeug bekommt, auch wenn sie baulich immer noch schlecht untergebracht ist", erklärte Hoffmann (OGL). "Es ist das Beste, was der Haushalt hergibt", meinte Bangert. "Ein hoher Betrag, aber die Feuerwehr ist ganz oben in der Hierarchie der Abwägung von Investitionen", fand Edgar Wunder (Die Linke). "Im Grundsatz stimmen wir zu und danken den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten", sagte Bernd Grabinger (CDU). Dem Dank schlossen sich alle Fraktionen an.