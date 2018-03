Für die Erweiterung und Sanierung des St.-Martin-Kindergartens in Edingen sind in diesem Jahr 590 000 Euro in den Haushalt eingestellt, 2019 noch einmal eine Million. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Fraktionen im Gemeinderat waren sich in ihrer Haushaltssitzung am Mittwoch einig, was die Sanierung der katholischen Kindergärten angeht. Sie müsse sein, und sie müsse zudem zügig beginnen. "Noch in diesem Jahr", sagte Bürgermeister Simon Michler.

Die Gemeinde nimmt hier wiederum richtig viel Geld in die Hand, besonders bei der Erweiterung und Sanierung des St.-Martin-Kindergartens in Edingen. Für dieses Jahr sind 590.000 Euro in den Haushalt gestellt, 2019 ist es noch einmal eine Million. Neben der nötigen Sanierung steht eine Erweiterung von vier auf fünf Gruppen für Drei- bis Sechsjährige an. "Kinder sind besonders wichtig", sagte Florian König für die CDU. Und neben den Neubauten müsse eben auch der alte Bestand in guten Zustand gebracht werden.

"Kinder sind teuer, aber das ist es uns auch wert", erklärte Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL). Von den aktuellen Zahlen her betrachtet, könne man mit dem, was man habe, "zufrieden" sein. "Diese Kindergärten sind sehr in die Jahre gekommen", erklärte Irene Daners (SPD). Gerade im St.-Andreas-Kindergarten in Neckarhausen sei die räumliche Aufteilung auf mehreren Ebenen eine "Katastrophe". Hier müsse man "maßvoll sanieren" und sich dann eine andere Lösung überlegen.

Tatsächlich geht es bei St. Andreas lediglich um eine Bestandssicherung, um Gruppen und Betriebserlaubnis zu erhalten. Für St. Andreas sind im aktuellen Haushalt 205.000 Euro sowie für 2019 noch einmal 100.000 Euro veranschlagt. Gleichzeitig hat die Kommune für St. Martin einen Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock gestellt. Voraussetzung hierfür ist eine Vereinbarung mit der Katholischen Kirchengemeinde zur Zweckbindung der Mittel auf mindestens 25 Jahre. Sie enthält auch eine Rückzahlungsoption, falls die Kirchengemeinde den Kindergartenbetrieb vorzeitig beenden würde. Die Förderzusage selbst wird frühestens Anfang kommenden August erwartet.

Der Tagesordnungspunkt war bereits im Januar in der erstmals öffentlich stattfindenden Sitzung des Verwaltungsausschusses vorberaten worden. Im Vorfeld konnten sich die Bürger auf Antrag von SPD und UBL mit Vorschlägen einbringen, über die Verwaltung und Gemeinderat bereits gesprochen haben. Was daraus wird, muss sich zeigen. Michler meinte, das Ganze sei ein Verfahren mit "größter Transparenz" und habe sich im ersten Jahr bereits bewährt. Die Fraktionen sahen das genauso.