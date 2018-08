Edingen-Neckarhausen. (nip) So viel Geschichte und Information in einer kleinen Box: Nach Städten wie Berlin, Frankfurt und Hamburg hat nun auch Edingen-Neckarhausen sein eigenes Quiz. Mit einem ganz besonderen Aspekt: 65 Fragen sind der eigenen Gemeinde, weitere 25 Fragen der Partnerschaft mit Plouguerneau gewidmet.

Das Quiz mit einer Auflage von 1000 Stück wird vom Kultur- und Heimatbund und der Gemeinde als Großabnehmer finanziert. Dahinter stecken Alois Danzer, Eberhard Wolff und Maryvonne Le Flécher als Übersetzerin ins Französische. Die Zweisprachigkeit war quasi Pflicht angesichts der Jumelage, die vom 25. bis 30. August wieder in Edingen-Neckarhausen gefeiert wird.

"Wir veranstalten jedes Jahr ein Quiz für die Freitags-Jedermänner des Turnvereins Edingen", erklärte Alois Danzer beim Pressegespräch, zu dem Eberhard Wolff auf dem Rückweg von Plouguerneau telefonisch zugeschaltet war. Als ihnen das Heidelberger Städtequiz in die Hände fiel, war die Idee geboren: So etwas sollte es auch für Edingen-Neckarhausen geben. Ein Dreivierteljahr lang sammelten sie Fragen, diskutierten und erkundeten die Gegend.

Wolfgang Ding war dabei als wertvoller Ratgeber und Kenner der örtlichen Begebenheiten eine große Hilfe. Danzer dankte ihm, seinem Quiz-Partner Eberhard Wolff und der Gemeinde. Sein besonderer Dank galt auch Maryvonne Le Flécher. "Maryvonne hat eine tolle Arbeit geleistet und sie hatte wirklich viel zu tun", meinte er. Tatsächlich sei die Übersetzung oft knifflig gewesen, gab die gebürtige Französin zu. Zum Beispiel beim Wort "Leichenschmaus", das es im Französischen nicht gebe. Eine Entsprechung für den Begriff "Fischkinderstube" fand sie erst nach langer Suche im Wort "Frayère". "Schweizer Internetseiten waren wegen ihrer Dreisprachigkeit eine gute Quelle", sagte sie.

Das Quiz mit 100 Fragen in einer roten Box, erschienen im Grupello-Verlag, wird zum Preis von 11,90 Euro erhältlich sein. Erhältlich ist es in den örtlichen Geschäften: in Edingen bei Schreibwaren "Ratzefummel" und im Bücherwurm, sowie in Neckarhausen in der Postfiliale.

Die ersten Fragen des neuen Quiz meisterte Bürgermeister Simon Michler problemlos. Passen musste der Rathauschef aber bei der Frage, wie viele Kilometer es vom Verwaltungssitz bis zur Mündung des Neckars in den Rhein sind. Der passionierte Kanufahrer Alois Danzer wusste die Antwort: "Der Kilometerstein mit der Zahl ,16‘ ist auf die Mauer des Anwesens von Spengler Koch gepinselt - vom Fluss aus gut zu sehen." Auch bei der Frage, was ein "Kobbeloch" ist, musste Michler passen. "Ein Kobbeloch ist eine kleine Platzwunde am Kopf", erklärte Danzer. Sie wurde früher von Doktor Walter Traum - genannt der "Traum-Schlabbe" - zugeklammert.

Und so sorgt dieses Quiz nicht nur für Spaß, sondern fördert auch viele Anekdoten zutage. "Es ist ein zeitloses und schönes Geschenk", betonte Michler.