Michael Kuß betreibt die Viktoria-Gaststätte in der Porschestraße. Sein Geschäft läuft nach dem Neustart nach dem Lockdown eher schleppend an. Bild: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In der Viktoria-Gaststätte in der Porschestraße riecht es lecker: Wirt Michael Kuß hat gerade Dampfnudeln gebacken und die warmen Backwaren sind nicht nur optisch perfekt, sondern auch geschmacklich zum Niederknien.

Zwei ältere Damen kommen und setzen sich in den Gastraum, zwei Radfahrer wollen lieber im Biergarten Platz nehmen. "Dort brauchen wir keinen Corona-Test", glauben sie. Doch das stimmt nicht so ganz. Erst ab Montag sind die Außenwirtschaften im Rhein-Neckar-Kreis von der Testpflicht befreit. In Heidelberg und in Rheinland-Pfalz ist das anders. "Keiner weiß Genaues und mir laufen die Leute weg", sagt Kuß. Die Frage, wie das Geschäft nach der Öffnung angelaufen ist, beantwortet er ganz offen: "Der Start war nicht gut." Der Wirt übernahm die Vereinsgaststätte des FC Viktoria Neckarhausen im Frühjahr 2020 und sah sich dann gleich mit der Pandemie und dem ersten Lockdown konfrontiert. Der zwischenzeitlich eingerichtete Abholservice von Speisen laufe weiter, berichtet er. "Es ist aber wenig." Nicht zuletzt fehle ihm immer noch die vom Bund zugesagte und beantragte Finanzhilfe vom Januar. Aber er hat auch Hoffnung: "Ich denke, es dauert noch 14 Tage, bis es besser wird."

Wenige Meter weiter, in der Neckarstraße, bestätigt Roberto Barrial Garcia die Aussage des Kollegen. Der Wirt der DJK-Vereinsgaststätte "Winzli" stellt fest: "Es läuft eher schlecht als recht." Freiwillig wollten sich die Gäste nicht testen lassen. "Es ist ein großes Durcheinander", findet Barrial Garcia. Von der Gemeinde habe er keine Infos erhalten, doch Kuß sagt, ihm sei mitgeteilt worden, dass ausschließlich PCR-Schnelltests gültig seien. "Ich habe aber erfahren, dass auch Schnelltests vor Ort gehen sollen."

"Wo soll man bei uns in der Gemeinde am Wochenende einen Test machen können?", fragt sich Manfred Müller, Pächter des "Friedrichhofs" in Edingen. "Soll ich vielleicht eine eigene Teststation errichten? Und woher dann die Leute nehmen?". Dass er nur unter den bekannten Bedingungen "geimpft, genesen oder getestet" wieder öffnen durfte, sei ja nicht so schlimm. "Wir merken aber, dass die Leute ängstlicher geworden sind. Eigentlich hätte ich gedacht, dass die Gaststätten voller wären", meint er. Wenn das mit den Tests nicht aufhöre, sehe er schwarz. Ein Freund aus der Nähe von Hamburg habe ihm geschrieben, dort gelte ein Antigen-Test 72 Stunden lang. "Das ist aber eine Tourismusregion", sagt Müller lakonisch. Baden-Württemberg habe den zweitniedrigsten Inzidenzwert: "Dort ist er viel höher – man muss sich echt mal überlegen, was hier falsch läuft." Von Anfang an sei die Gastronomie wegen der Lockdowns sehr gebeutelt gewesen. "Wir sind enorm benachteiligt – genau wie die Hotels", findet Müller. Sicher wolle er nicht den Friseuren zu nahetreten, denen er ihr Geschäft sehr gönne; doch bei ihnen bräuchten die Kunden keinen Test mehr. "Dabei sind diese Dienstleistungen viel körpernaher als unsere."

Was die mangelnden Testmöglichkeiten in der Kommune angeht, so hat Barrial Garcia neue Informationen: Im früheren "Alexis" in Neckarhausens Hauptstraße sei nun eine Teststation eingerichtet, die die ganze Woche über geöffnethaben soll. Ebenfalls freu es ihn, dass sein Angebot "Wohnmobil-Dinner" auf viel Gegenliebe stößt. "Die Leute kommen von überall her, das lasse ich weiterlaufen."

Im "La Piscina" im Freizeitbad Neckarhausen erzählt Lucy Ford vom Frühjahrsprojekt: neue Möbel für drinnen und draußen. "Es läuft langsam an. Große Verwirrung herrscht, was die Testpflicht angeht", sagt sie, glaubt aber, dass die Gäste nach und nach wieder zurückkehren. "Noch ist es nicht so das Wahre", findet Niko Paul vom Hotel-Restaurant "Neckarperle" in Neckarhausen. Aber er erinnert sich an den ersten Lockdown im vergangenen Jahr. "Da hat es auch drei Wochen gedauert, bis es besser lief." Auch Paul hadert mit der Testpflicht: "Das hält viele ab und es ist ein Durcheinander. Ich habe extra beim Verband nachgefragt, wie ich es handhaben muss." Was ihn freut: Das von ihm eingeführte Mehrweggeschirr für den Abholservice komme bei den Leuten super an. Jetzt, wo die Gaststätte wieder offen sei, verliere das zwar etwas an Bedeutung, aber das System an sich sei richtig gut.