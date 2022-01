Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Eintritt ins Freizeitbad Neckarhausen wird zum ersten Mal seit 2018 erhöht, das hat der Gemeinderat am Dienstagabend in öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen. Das Gremium folgte damit der Empfehlung einer im Juni 2020 eingesetzten Arbeitsgruppe, die sich unter anderem mit Gebühren und Nutzungsentgelten kommunaler Einrichtungen auseinandersetzte. Die Preiserhöhung soll zwar bereits ab 1. Januar dieses Jahres gelten, allerdings in der aktuellen Situation nur auf dem Papier. Bis das Freizeitbad wieder ohne coronabedingte Einschränkungen nutzbar ist, bleiben die alten Preise in Kraft.

Erwachsene zahlen künftig – also wenn der Normalbetrieb ohne Einschränkungen wieder möglich ist – statt 5,50 Euro dann 6,50 Euro für eine Einzelkarte. Der Zwei-Stunden-Kurztarif steigt von 4 auf 5 Euro, die Mehrfachkarten erhöhen sich für die Zwölfer-Karten von 60 auf 71,50 Euro, Mehrfachkarten mit 30 Eintritten steigen von 140 auf 162,50 Euro. Die Karten für Kinder werden um 50 Cent auf 3,50 Euro angehoben, bei den Mehrfachkarten um je fünf Euro.

Monatelange Schließzeiten während der Pandemie verursachten im Freizeitbad deutliche Einnahmeausfälle. Gleichzeitig hat sich der personelle und finanzielle Aufwand mit Hygienekonzept und Besucherbegrenzung erhöht – der technische Standard mit regelmäßigen Wartungsarbeiten und Reinigungsmaßnahmen wurde dabei allerdings nicht geringer. Statt der üblichen Besucherzahlen von 73.232 im Jahr 2019, kamen 2020 nur noch 23.531 während der insgesamt fünfmonatigen Öffnungsphase. Für das Jahr 2022 hat die Verwaltung einen Zuschussbedarf für das Freizeitbad in Höhe von knapp 760.000 Euro ermittelt. Durch die Preiserhöhung erwartet die Kommune Mehreinnahmen von rund 68.000 Euro.

Auf Anfrage von SPD-Gemeinderat Tobias Hertel erklärte Bürgermeister Simon Michler, bei der Gültigkeit angebrochener Zwölfer-Karten habe sich die Gemeinde bislang immer "großzügig" gezeigt. Davon sei wohl weiterhin auszugehen. Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV) fand die Erhöhung "ganz vernünftig". Es sei aber gut, dass sie erst in Kraft trete, wenn der Badebetrieb wieder normal möglich ist.

Diese Erhöhung sei als Empfehlung des Verwaltungsausschusses der richtige Schritt, so Florian König (CDU). Alternativ drohe die Schließung des Bads. "Das Freizeitbad ist uns viel wert, es kostet auch viel", sagte Thomas Hoffmann (OGL). Die Erhöhung sei gerade noch im Bereich des Erträglichen. Michael Bangert (SPD) betonte, seine Fraktion finde die Erhöhung zwar nicht gut, "es fällt uns aber auch nichts anderes ein." Es wäre in dieser Haushaltslage ein falsches Signal, den Eintritt nicht zu erhöhen, fand Edgar Wunder (Linke). Einzelgemeinderat Ulf Wacker plädierte für einen "großen Sparplan", in den alle Maßnahmen gebündelt und beschlossen werden sollten. Dieser solle dann öffentlich einsehbar sein. Ein solcher Sparplan sei für die Bürger leichter zu verstehen, fand Wacker.