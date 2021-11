Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der pfälzische Erholungsort Ramberg hat zwar nur 938 Einwohner, war aber Vorreiter für die Bilderreihe "Persönlichkeiten unserer Gemeinde". Die hat Hans Dieter Wirtz ab 1997 zusammen mit Dieter Hillenbrand auch in Edingen-Neckarhausen etabliert. Die Idee dazu brachte der frühere, langjährig Aktive der Fotogruppe im Kultur- und Heimatbund in den 90er-Jahren nach einem Besuch des Ramberger Rathauses mit und setzte sie ab 1997 jeweils zu den Kerwe-Fotoausstellungen in Edingen um. Ihm sei es darum gegangen, Personen, die in der Gemeinde gewirkt und Spuren hinterlassen haben, ein Denkmal zu setzen, sagte Wirtz am Dienstag im Neckarhäuser Schloss.

Neben technisch und handwerklich hochwertigen Schwarz-Weiß-Fotos der Porträtierten kamen zu den Ausstellungen in der Alten Schule in Edingen immer auch Texte auf Basis eines Fragebogens hinzu. "Es ist unglaublich, was da zusammenkam", fand Wirtz. Zum Beispiel bei Altgemeinderätin Hermine Hofmann, seinerzeit die erste Frau im Gemeinderat und Tochter von Julius Helmstädter, dem die Gemeinde einen Stolperstein widmen wird. "Wir haben an den Texten nichts verändert und nichts weggelassen – manchmal lesen sie sich wie Krimis", sagte Wirtz weiter.

Aus der beliebten Fotoserie ist nun nach Wirtz‘ Idee das Buch "Persönlichkeiten unserer Gemeinde" entstanden, zunächst in einer Auflage von 200 Stück und zum Preis von zwölf Euro.

Das Titelbild zeigt Schattenrisse lokaler Persönlichkeiten: "Man kann nur ihre Silhouette sehen. Wir wollten dadurch die Spannung steigern, wer im Buch drin ist", schilderte Heinz Häfner, der das Werk zusammen mit Tochter Andrea gedruckt hat. Die Gestaltung der Titelseite sei das Schwierigste an diesem Gemeinschaftsprojekt des Kultur- und Heimatbunds und des Fördervereins Gemeindemuseum gewesen, schilderte Dietrich Herold. Denn die Frage sei gewesen, wen man auf die Vorderseite bringe, ohne andere zu verärgern. "Dann sind wir zu dieser Schattenrisslösung gekommen, die niemanden bevorzugt oder benachteiligt", sagte er.

Dieses Buch herauszubringen, sei ihm ein "inneres Bedürfnis" gewesen, betonte Wirtz. Es sei zugleich ein Abschluss seiner Aktivitäten in der Fotogruppe. Mit dem Ergebnis sei er sehr zufrieden. Das fanden auch Wolfgang Ding, der noch amtierende Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes, und Bürgermeister Simon Michler. Letzterer orderte sofort 20 Exemplare für die Gemeinde, um sie beispielsweise bei runden Geburtstagen zu verschenken.

73 Persönlichkeiten sind in dem Buch verewigt. "Manche, die wir gefragt haben, wollten nicht mitmachen, ein anderer hat Geld angeboten, um mit dabei zu sein", sagte Wirtz mit einem Augenzwinkern.

Die Spurensuche, wer was in der Gemeinde geleistet habe, sei interessant gewesen. Den Auftakt macht Altbürgermeister und Ehrenbürger Werner Herold, den Abschluss bildet Altbürgermeister Roland Marsch. "Wir haben sicher noch viele weitere Persönlichkeiten in der Gemeinde – auch für einen Folgeband", meinte Dietrich Herold. Die Auswahl sei rein zufällig und ohne Proporz erfolgt. Es seien Menschen, die oft in der Stille, und ohne große Reklame für sich zu machen, für andere Mitbürger da seien. Als nahezu prophetisch oder topaktuell hätten sich die perspektivischen Blicke der Porträtierten in die Zukunft herausgestellt.

Wolfgang Ding erwähnte die Finanzierung des Buchprojekts: An dieser Stelle sei man Hans Dieter Wirtz dankbar, der anlässlich seines 80. Geburtstags eine großzügige Spende getätigt habe. Zudem habe der Kultur- und Heimatbund eine Förderung in Höhe von 960 Euro vom Regierungspräsidium Karlsruhe erhalten.

Zu kaufen ist das Buch in der Buchhandlung "Bücherwurm" und im Schreibwarenladen "Ratzefummel" in Edingen sowie in Neckarhausen in der Postfiliale. Die Firma Häfner Digitaldruck stellt es in ihrem Schaufenster in der Hauptstraße 76 aus.