Zumindest vorerst darf der Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" weiter Trinkwasser fördern. Das ist ein Ergebnis des Runden Tischs zu Trifluoracetat, der am Freitag in Heidelberg stattfand. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (mwg) Edingen-Neckarhausen konnte heute beim Runden Tisch zur Trinkwasser-Verunreinigung mit dem Salz Trifluoracetat einen Teilerfolg verbuchen. Die Gemeinde muss vorerst doch kein Geld in ihr Leitungsnetz investieren, um Wasser von der MVV aus Mannheim beziehen zu können. "Man hat uns gesagt, wir können den Auftrag erst einmal liegen lassen", sagte Bürgermeister Simon Michler am Mittag. Zwar liege diese Zusage nicht schriftlich vor, sie sei aber vor allen der rund 80 Anwesenden ausgesprochen worden.

Rund 750.000 Euro wären notwendig gewesen, um eine Druckerhöhungsanlage einzubauen. Nur so hätte die Gemeinde ihr Trinkwasser von Januar an aus Mannheim beziehen können. Nun darf der Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" mit Sitz in Edingen-Neckarhausen aber doch zumindest vorerst weiter selbst Trinkwasser fördern. Für die Bürger soll sich der Wasserpreis daher im kommenden Jahr nicht noch einmal erhöhen, sagte Michler.

Als einzige Gemeinde am Neckar ist Edingen-Neckarhausen derart stark mit TFA im Trinkwasser belastet, dass die Behörden verlangten, alle Brunnen vom Netz zu nehmen. Das ist nun vorerst vom Tisch.