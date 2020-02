Edingen-Neckarhausen. (nip) Elfen, Zwerge, Prinzessinnen, Cowboys und Super Mario hatten gemeinsam Spaß beim Kindermaskenball der Edinger Kälble in der bunt geschmückten Turnhalle der Pestalozzi-Schule.

Auch diesmal setzte das bewährte Team um Natascha Adler, Sabrina Oppek, Vanessa und Matthias Hiss sowie Florian Baumann auf eine abwechslungsreiche Mischung aus Mitmachspielen, Stimmungsrunden und die immer beliebte "Edinger Hitparade". Zur Auswahl standen dabei die Titel "Dance Monkey", "Stars" und "Roller" – Hits, die von den Kindern am Ende der Veranstaltung noch einmal lautstark zum Besten gegeben wurden.

Inmitten des Gewusels stand Prinzessin Jessika II. "aus dem Herzen des Vereins", sie machte lächelnd alle Spiele mit. "Dabei ging es letzte Nacht bis vier Uhr morgens", meinte sie rückblickend auf die wenige Stunden zurückliegende große Narrensitzung des Vereins an selber Stelle.

Große Augen machten die Kinder auch beim Besuch des Stadtprinzenpaars aus Mannheim und der Abordnung des Karnevalvereins Insulana aus Ilvesheim mit Kinderprinzessin Liv-Marleen I. "von Zwirn und Klang".

Und ein kollektives "Jaaa!" erklang, als sich Natascha Adler erkundigte, ob die Mini- und Jugendgarde ihren Schautanz "Glitzerfische" ein zweites Mal aufführen sollte. Auch die Juniorengarde begeisterte die Zuschauer mit ihrem Schautanz "Wir machen’s klein". Das war gute Werbung für die Nachwuchsarbeit des Vereins, die im Alter von drei Jahren beginnt. Per Flyer luden die Kälble beim Kindermaskenball zum Schnuppertraining ein. Beginn ist am 23. März in der Alten Schule am Messplatz. Infos zu den Garden und zu den Trainingszeiten gibt es bei Gardeministerin Sabine Mülbert unter Telefon 0 62 03 / 8 24 34.