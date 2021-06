Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ein neues "HLZ" nannte Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold die Bauvorhaben der Landwirte Koch auf oder an ihren jeweiligen Aussiedlerhöfen in der verlängerten Bahnhofstraße und im Junkersgewann in Edingen. Ein kleiner Scherz, denn beim "HLZ" handelt es sich um das von der Feuerwehr seit über zehn Jahren geforderte Hilfeleistungszentrum. Aber das Kürzel könnte, so Herold, durchaus auch für "Hofladenzentrum" stehen. In der vergangenen Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) befasste sich das Gremium mit zwei Bauvoranfragen und einem Bauantrag zur Erweiterung oder Verlagerung bestehender Hofläden.

Dennis Koch möchte seinen Hofladen verlegen. Foto: nip

Dennis Koch und seine Frau Annika betreiben den "HelDen-Hof", zu dem auch ein kleiner Hofladen gehört. Der ist derzeit in der Grenzhöfer Straße zu finden, soll aber an den geplanten Radschnellweg umziehen – für die Landwirte ein weiterer Schritt in Richtung Generationenwechsel. Angrenzend an den Aussiedlerhof könnten in der Kubatur einer alten Dreschscheune ein größerer Hofladen und ein Hofcafé mit 40 Sitzplätzen im Inneren und weiteren 40 im Außenbereich entstehen.

"Knackpunkt ist der Radschnellweg", sagt Dennis Koch, denn die Bauern müssen mit ihren Traktoren zu den Feldern gelangen. Neben dem zum Radschnellweg ausgebauten Feldweg bliebe ein weiterer Wirtschaftsweg erhalten"Das ist alles noch nicht geklärt", sagt er. Die Zufahrt zum Hofladen und zum Café zu planen, sei die größte Herausforderung. Mit der Bauvoranfrage will Koch klären lassen, was er darf. Mit dem Gedanken umzuziehen spielte die Familie schon länger: Der bisherige Standort ist zu klein und nicht barrierefrei. Nicht zuletzt gibt es auch zu wenig Parkplätze. Dennis Koch hofft auf eine Genehmigung möglichst noch in diesem Jahr. Dann gehe es direkt in die Planung. "Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollte schon etwas stehen – eher früher", sagt er.

Im "Junkersgewann" planen Silke und Georg Koch ihren jüngst erst eingerichteten Hofladen auf eine Verkaufsfläche von rund 60 Quadratmetern auszubauen. Das Ehepaar baut geläufige und seltene Sorten Kartoffeln an, außerdem wachsen Zwiebeln, Süßkartoffeln und Kürbisse sowie saisonales Gemüse auf einem angrenzenden Grundstück. Auf ihren Blumenfeldern wächst die Ware für den Großmarkt und Floristikgeschäfte. Seit über 25 Jahren ist Koch in der Saatgutvermehrung als "natürlicher Gegenspieler zur Gentechnik" tätig. "Das ist recht arbeitsintensiv", schildert er.

Und doch ist das Paar zufrieden, erkennt seine Arbeit als sinnstiftend an, was nicht zuletzt auch die Kunden rückmelden. Ihren Bauantrag hat der TA bereits bewilligt, nun fehlt noch die Genehmigung durchs Landratsamt. Im besten Fall kann der Umbau im Spätjahr beginnen. Zugleich hoffen sie, dass die Zufahrtsproblematik für alle Landwirte in der Siedlung zufriedenstellend gelöst wird. Hier soll im Sommer ein Termin mit allen Landwirten zur Beratung stattfinden. Auch die Bauvoranfrage von Holger und Marianne Koch auf Erweiterung des Hofladens hat der TA bewilligt. Dabei wird die Wand zur angrenzenden Festscheune geöffnet. Aus der landwirtschaftlichen Scheune soll dann der neue Hofladen entstehen. Der bisherige ist 25 Jahre alt und bräuchte ein "Facelifting", wie Holger Koch formuliert. Arbeitsabläufe sollen sinnvoller angeordnet, das Ganze kundenfreundlicher gestaltet werden.

Holger, Sabine (Mitte) und Marianne Koch brauchen mehr Platz für Kochkurse. Foto: nip

"Unsere Besucher sollen mehr in Ruhe auswählen können", sagt er. Damit einher ginge eine Sortimentserweiterung, denn Koch will verstärkt vegetarische und vegane Produkte anbieten, ebenso Speisen zum Mitnehmen. "Wir stellen alles selbst her", sagt Marianne Koch. Die Hauswirtschaftsmeisterin will zudem Kochvorführungen unter der Überschrift "Kochen mit Oma Marianne" veranstalten – daher die Öffnung der Zwischenwand zur Festscheune, die eine bessere Sicht ermöglicht. Sobald die Genehmigungen vorliegen, werde der Bauantrag gestellt. Ihr Zeitplan ist, spätestens im Sommer nächsten Jahres mit der Erweiterung starten zu können.

Die Bedenken des TA und von Nachbarn, es könne nach dem Umbau zu einer höheren Verkehrsbelastung kommen, teilt er nicht. Er sehe auch keine veränderte Konkurrenzsituation, jeder biete etwas anderes an und sei spezialisiert.

Ein anderes Problem treibt die Familie um: Die drohende Schließung des Schlachthofs in Mannheim, wo Koch seine Schweine schlachten lässt. Mannheim habe kein Interesse daran, die regionale Versorgung der Verbraucher beizubehalten, "die Regionalität scheitert an den Rahmenbedingungen der Politik. Das ist ein großes Problem". Nicht nur für diesen Betrieb, sondern auch für weitere Landwirte, die auf die Direktvermarktung von Fleisch spezialisiert sind.

Wenn der Schlachthof zu sei, bedeute das weite Anfahrten von bis zu 100 Kilometern und damit mehr Stress für Mensch und Tier (weiterer Bericht folgt).