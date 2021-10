Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Ein großer Bagger steht fast einen Meter tief im Schlamm, rüttelt am Gehölz mitten im Naturschutzgebiet "Unterer Neckar – Teilgebiet Altneckar Wörth-Weidenstücker", es ist laut, das Holz knackt. Und auf genau diesen Moment haben alle gewartet: Drei Jahre nach dem ersten Ortstermin wird das Naturschutzgebiet, dessen geläufigerer Name Krottenneckar ist, vom abgelagerten Sediment befreit. So bekommen Fische und Amphibien wieder einen Lebensraum. Zuletzt hatten statt Fischen und Amphibien Wildschweine das ehemalige Flachwassergebiet bevölkert.

"Wir sind ganz glücklich, dass es jetzt losgeht", sagt Vivien Müller vom Bauamt der Gemeinde. "Darauf haben wir jetzt so lange gewartet." Zum Auftakt der ersten Arbeiten im Naturschutzgebiet hat das zuständige Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe zum Pressegespräch eingeladen. Dabei sind unter anderem Jost Armbruster vom Referat für Naturschutz und Landschaftspflege, Klemens Kauppert und Niklas Sokol vom beauftragten Ingenieurbüro Kauppert, Vivien Müller und Herbert Stein vom Bauamt der Gemeinde sowie Gemeinderat Rolf Stahl und, gleich in doppelter Funktion, OGL-Rat Thomas Hoffmann vom Nabu. Auch einige Vertreter der ehemaligen Lokalen Agenda lassen sich den Termin nicht entgehen.

Der Schreitbagger bei seiner Arbeit im Krottenneckar. Foto: Dorn/Schröder

Armbruster und Kauppert erklären, wie die Entschlammung – die eine reine Pflegemaßnahme ist, wie Armbruster betont – vonstatten gehen soll. Insgesamt läuft das Vorhaben wohl auf zwei Phasen hinaus. Die erste hat jetzt begonnen und soll in zwei bis drei Wochen erst einmal abgeschlossen sein. Dabei soll das Sediment, das sich in den vergangenen Jahren abgelagert hat, umgelagert werden. Ein sogenannter Schreitbagger wird eine etwa 80 bis 100 Zentimeter tiefe Rinne graben und den schlammigen Aushub quasi zur Seite schieben. Unter der Schicht beginnt die ursprünglich für den Neckar typische Kiessohle. So soll das Wasser im Seitenarm wieder fließen.

In etwa genauso verlief bereits 2006 eine Maßnahme des RP. "Das war aber nicht nachhaltig", stellt Kauppert fest und erntet Zuspruch von den Gesprächsteilnehmern. Der Krottenneckar trocknete und verlandete zunehmend. "Ich bin kein Fan von nicht nachhaltigen Maßnahmen", sagt Armbruster. "Wir wollen nicht alle paar Jahre mit dem Bagger das machen, was der Fluss selbst machen soll." Man müsse einen Weg finden, damit das Wasser immer fließen kann. Daher sei mit einer zweiten Projektphase zu rechnen.

Für mehr Wasser im Seitenarm könnte eine Schöpfbuhne an der Einmündung zum Krottenneckar sorgen. Das ist quasi ein kleiner Damm, der das Wasser zwingt, um ihn herum zu fließen. Sie drängt einen Teil des Wassers in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel in den Krottenneckar. Im Gegensatz zum Entschlammen braucht so eine Schöpfbuhne aber unter anderem die Zustimmung der Schifffahrtsverwaltung. Außerdem soll ein Gefälle das Wasser besser von der Ein- zur Ausmündung fließen lassen. Im Anschluss an die aktuellen Arbeiten kommt aber erst einmal eine Beobachtungszeit bis mindestens Sommer 2022, wenn es wieder Trockenphasen gibt. Kauppert kündigt allerdings an: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir den zweiten Schritt auch noch gehen müssen." Die Kosten für die aktuelle Maßnahme belaufen sich auf 20.000 bis 30.000 Euro und werden über den Landeshaushalt Naturschutz finanziert. Der zweite Schritt bräuchte eine andere Finanzierung, etwa über Förderprogramme, erklärt Armbruster.

Jetzt wird erst einmal das Totholz umgelagert. "Das ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere", betont Diplom-Biologe Armbruster und verweist etwa auf Spechte und Fledermäuse. Der Schreitbagger muss zwischen 30 und 40 Bäume entfernen und neu platzieren, damit sie nicht bei Hochwasser zurückgeschwemmt werden und erneut die Strömung bremsen. Dass Schlamm und Totholz nur umgelagert und nicht abtransportiert werden, hängt auch mit der Belastung zusammen. "Wir haben hier quasi Sondermüll", sagt Kauppert und erinnert an Zeiten, in denen der Neckar noch schäumte, weil so viel in den Fluss abgeleitet wurde.

Am Ende soll der Krottenneckar wieder eine frei fließende, eine verschlammte und eine grüne Zone haben und so vielen Arten einen Lebensraum bieten.

Dass sich der Schreitbagger jetzt den Weg zu diesem Ziel bereitet, freut auch Armbruster. "Es war eine Herausforderung, überhaupt eine Firma zu finden, die das kann", sagt er. Nur wenige Firmen hätten einen Schreitbagger. "Wir wollen im Naturschutzgebiet keine Baustelle, sondern schonend arbeiten", erklärt er. Die Baumaschine ist für schwieriges Gelände wie Flüsse geeignet, da sie vier "Beine" hat, an denen sowohl Räder als auch Abstützfüße montiert werden können, sodass der Bagger standfest ist. Für die Entschlammung des Krottenneckars braucht es gleich zwei solcher Maschinen. "Womöglich muss ein zweiter den ersten am Ende wieder aus dem Matsch ziehen", sagt Armbruster. So kommt es, dass nun eine Firma aus dem Westerwald im Krottenneckar zugange ist.

Alternativ zum Schreitbagger bräuchten Unternehmen eine Baustraße, die eigens für die Maßnahme errichtet und wieder abgebaut werden müsste. Sie würde zwar nicht asphaltiert, sondern bestünde etwa aus einer Schicht Fleece und Kies oder Platten, damit der Bagger einen festen Stand hat. Ein Eingriff wäre es trotzdem.

Zwei Phasen, unbegrenzte Beobachtungszeiten und viele Genehmigungen im zweiten Schritt, das klingt aufwendig. Armbruster betont, er mache solche Arbeiten trotzdem gerne. Bei Erzählungen über zurückliegende Projekte gerät der Diplom-Biologe ins Schwärmen. Es sei zwar schwierig, "aber solche Sachen sind meine Leidenschaft". Über Dynamik in Bächen habe er sogar promoviert. Der Neckar sei ein wilder Fluss, ihn mache seine Dynamik aus. "Das ist was anderes, als eine Straße zu bauen", sagt Armbruster. "Hier muss man in ein dynamisches System reinbauen und einen Prozess erhalten."