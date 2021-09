Edingen-Neckarhausen. (fer) "Ich bin positiv überrascht, dass wir unter den aktuellen Voraussetzungen doch noch ein kleines Kerwe-Programm zusammenbekommen haben", stellte der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes, Wolfgang Ding, fest. Bei der letzten Vorbesprechung ob und wie die Kerwe in Edingen stattfinden kann, waren die Plätze im Bürgersaal des Rathauses nahezu alle besetzt. Die meisten der Anwesenden wollten einen Beitrag leisten, damit die traditionsreichste Edinger Veranstaltung, wenn auch in abgespeckter Form, Anfang Oktober erhalten bleibt.

"Durch Ihre Teilnahme bekunden Sie Ihr Interesse, sich im Rahmen der Möglichkeiten an der Kerwe zu beteiligen", konstatierte Ding. Die beiden veranstaltenden Vereine in Neckarhausen hätten es vor wenigen Wochen vorgemacht, dass ein Kirchweih-Fest auch unter Corona-Bedingungen machbar sei. In Edingen seien die Bedingungen zwar etwas anders, "aber wir haben gesehen, dass es klappen kann", sagte Ding und fügte an: "Aus Anlass der Edinger Kerwe finden auf jeden Fall die Fotoausstellung der Fotogruppe im Kultur-und Heimatbund sowie der Fassbieranstich statt." Auch die Musikvereinigung Neckarhausen habe zur Kerwe-Eröffnung ihr Kommen zugesagt. Ob die kochfreudigen "Bürger in Aktion" für ihre Straußwirtschaft die Tür zum Edinger Schlösschen öffnen können, ist derzeit noch offen. "Wir müssen in dieser Woche noch abklären, ob der historische Fußboden im großen Festsaal für die zu erwartende Besucherzahl entsprechend belastbar ist", teilte Hermann Rommel mit.

"Wir beschränken uns auf unsere "rollende Straußwirtschaft" mit Zwiebelkuchen und Neuem Wein am Kerwesamstag", ließ der Vorsitzende des örtlichen DRK, Jochen Riedinger, wissen. Ebenfalls nur samstags steht der Verkauf von Essen beim TV Edingen auf dem Vereinsgelände fest. "Wenn das Wetter mitspielt, werden wir Sitz-Garnituren im Freien aufstellen und Zugangsregelungen schaffen, die Speisen werden aber in jedem Fall nur für Selbstabholer angeboten", kündigte Gabi Kapp an. Auch die Kälble-Karnevalisten seien gewillt, "etwas zu machen", betonte Schatzmeisterin Ulrike Wanger. Ihre Bitte, die Bauzäune, die in Neckarhausen das Kerwe-Areal eingegrenzt haben, auch für die Kälble-Straußwirtschaft zur Vereinfachung der Zugangskontrolle zu nutzen, kann laut Ding erfüllt werden. Die Kerwe-Gretel wird ebenfalls von den Karnevalisten gehisst, und als Kinderspaß lassen Schausteller auf dem Messplatz ein Karussell kreisen. Die Kleinen sollen ebenso an einem Bastelstand der Nabu-Ortsgruppe auf ihre Kosten kommen. Der ökumenische Erntedank-Gottesdienst findet wie in den Vorjahren vor dem Schützenhaus statt.

"To go", vermutlich gegenüber dem Geschäft in der Anna-Bender-Straße, ist Beates Knödel-Klause dabei. Die "to-go"-Variante bevorzugen ebenso die Edinger Landfrauen bei ihrem Kuchenverkauf in der Grenzhöfer Straße 30 an Kerwesonntag. Und die OGL-Fraktion denkt an einen Waffelverkauf im gleichen Modus am Messplatz. Mit Info-Ständen werden die Öko-Stromer und vermutlich auch der BDS dabei sein. "Registrierung und Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen muss von jedem Verein eigenständig gewährleistet werden, es wird keine zentrale App oder Zettelwirtschaft geben", betonte Ding.