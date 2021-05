Edingen-Neckarhausen. (krs) Der Neubau der Landstraße L597 zwischen Ladenburg und Mannheim-Friedrichsfeld sorgt ab Mittwoch für Verkehrseinschränkungen in Edingen-Neckarhausen. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Mitteilung bekannt gab, werden beide Fahrspuren der L637, die Mannheim-Seckenheim und Edingen verbindet, zunächst eingeengt. Denn der vorhandene Geh- und Radweg muss provisorisch auf die Landesstraße verlegt werden, damit der neue Geh- und Radweg fertiggestellt werden kann.

Im Anschluss an diese Baumaßnahmen wird der gesamte Knoten der L597 und L637 für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Vom 7. bis 21. Juni kommen nur Radfahrer und Fußgänger durch, wobei sich auch für sie die Wegführung in dieser Zeit mehrfach ändern wird. Grund für die Vollsperrung des Knotens ist, dass Straßenentwässerungsrohre unter der L597 verlegt werden müssen, was bei laufendem Verkehr nicht möglich ist.

Seit zwei Jahren wird die L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg im Auftrag des Regierungspräsidiums gebaut. Dazu gehört auch der Bau der neuen Neckarbrücke bei Ladenburg. Derzeit wird die Verbindung der beiden Landstraßen zum neugestalteten Knotenpunkt mit einer Wirtschaftsbrücke geschaffen. Die kommenden Verkehrsbeeinträchtigungen sind den Baumaßnahmen zum Anschluss der Verbindung an das bisher vorhandene Straßennetz geschuldet.