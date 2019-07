Edingen-Neckarhausen. (nip) "Ich freue mich auf dieses Amt", sagt Gemeinderat Dietrich Herold, den seine Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) zum ersten Bürgermeister-Stellvertreter vorgeschlagen hat.

Aus der der Kommunalwahl am 26. Mai ist die UBL als nun stärkste Fraktion im Gemeinderat hervorgegangen, nachdem die CDU zwei und die SPD einen Sitz verloren hatten. Usus war es bislang in Edingen-Neckarhausen, dass diejenige Fraktion mit den meisten Sitzen den ersten Bürgermeister-Stellvertreter stellt. Und daran wird niemand rütteln.

Auch innerhalb der UBL sei die Verteilung der Posten eine "harmonische Angelegenheit" gewesen, sagt Herold. Ohnehin passe das alles menschlich sehr gut. "Das Ganze muss doch auch Spaß machen, man muss sich doch freuen, wenn man zusammen Termine wahrnimmt", findet der Rechtsanwalt, Jahrgang 1954.

Bei der UBL gab es eine Zäsur, nachdem Fraktionssprecher Hans Stahl seinen Rückzug aus dem Rat vollzogen hat. Ihm folgt nun Klaus Merkle als Fraktionsvorsitzender nach, neuer Stellvertreter ist Stephan Kraus-Vierling.

Bürgermeister-Stellvertreter führen in Abwesenheit des Bürgermeisters die Amtsgeschäfte, vertreten ihn in Einzelfällen und dann, wenn er bei einem Tagesordnungspunkt in Sitzungen befangen ist. Bei verschiedenen Bausachen gab es das durchaus schon. "Die Rechtsstellung ist dieselbe und wird durch Paragraf 48 der Gemeindeordnung geregelt", sagt Herold.

Stellvertreter haben demnach dieselben Rechte und Pflichten, vertreten sie den Bürgermeister im Einzelfall, handeln sie jedoch zielgerichtet nach dessen Anweisung. "Ich kann also nicht einen Geburtstagsbesuch machen und dem Bauhof gleichzeitig sagen, er soll doch noch ein paar Hecken schneiden", erläutert Herold.

Anders sei der Fall, wenn der Bürgermeister zum Beispiel in Urlaub sei. "Dann muss man mit allem rechnen und reagieren", meint er. So habe Stephan Kraus-Vierling in dieser Funktion im vergangenen Jahr mit einem Zirkus zu tun gehabt, der ohne Genehmigung seine Zelte aufgeschlagen habe. "Das hat er umsichtig und gut geregelt", findet Herold. Er selbst sei ohnehin fast jeden Tag im Rathaus und habe dort Dinge für die Flüchtlingsarbeit, für die IG Gemeindemuseum oder eben auch für Bürger zu erledigen.

"Die Rathaus-Mitarbeiter haben wirklich viel zu tun, sind kompetent und hilfsbereit", betont er. Die Übernahme des Amtes ist dennoch neu für ihn und kommt zu zahlreichen anderen Ehrenämtern hinzu. "Aber den Bezirksvorsitz der FDP habe ich abgegeben. Das war ohnehin von mir nur befristet vorgesehen", stellt er sachlich fest. Bürgermeister-Stellvertreter könne jeder werden. "Wenn man mit Menschen kann, ist es egal, was für einen Beruf man hat", meint Herold.

Unterdessen haben auch die anderen Fraktionen bereits einige Posten vergeben. Bei der CDU bleibt Bernd Grabinger Fraktionsvorsitzender, neuer Stellvertreter ist Markus Schläfer. Er gibt das Amt des Bürgermeister-Stellvertreters an Florian König weiter. Die Offene Grüne Liste verhandelt noch, wer Fraktionssprecher werden wird. Thomas Hoffmann und Ulf Wacker haben beide Interesse am Amt. Bürgermeister-Stellvertreterin bleibt Annelie Heitz.

In der SPD-Fraktion hat man sogar bereits die Namen für die Besetzung der Ausschüsse parat (wir berichten noch). Thomas Zachler bleibt als Bürgermeister-Stellvertreter und als Fraktionssprecher im Amt, neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender wird Andreas Daners.

Info: Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats findet am Mittwoch, 24. Juli im Bürgersaal, Rathaus Edingen statt. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.