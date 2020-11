Edingen-Neckarhausen. (fer) "Beiß nicht gleich in jeden Apfel", heißt es in einem alten Schlager. Beim Obstbau-Betrieb Schneider kann man getrost in eine Vielzahl von Äpfeln der verschiedensten Sorten beißen. Der "Apfel-Schneider" hat aber noch weit mehr zu bieten als die rotbackigen Früchtchen.

> Was gibt es hier? Vor allem Äpfel und Birnen aus eigenem Anbau sowie offene, frisch gepresste und in Flaschen abgefüllte Säfte. Saisonal werden verschiedene Beerensorten sowie Kirschen, Mirabellen und Zwetschgen angeboten. Hinzukommen Obstbrände aus der eigenen Schnapsbrennerei und Apfelsekt als Flaschengärung. Es gibt selbstgemachte Marmeladen, getrocknete Apfel-Chips, Honig aus der Gemeinde, eine Vielfalt an Salaten und Gemüsen regionaler Erzeuger. Die Kartoffeln stammen aus dem Kraichgau, die Eier aus der Region.

> Was ist das Besondere? Vor allem ist es der Stiefkind-Apfelsaft, ein säuerlicher roter Saft, der aus den rotfleischigen "Maggi"-Äpfeln gewonnen wird. Das besondere "Kult"-Getränk für alle, die es gerne herb mögen, bekam von Tochter und Marketing-Fachfrau Magdalena Schneider seinen Namen verpasst. Bevor die roten "Maggi‘s" zu Saft wurden, fristeten sie aufgrund ihres Säuregehalts ein "stiefkindliches" Dasein. "Süß kann jeder", scherzt Obstbauer Georg Schneider. Gut angenommen wird aktuell auch der frischgepresste Quittensaft für die Gelee-Zubereitung. Bekannt ist Schneider ebenso für Hochprozentiges wie Williams Christ und seinen Apfelsekt. Nicht im, sondern vor dem Hofladen werden im Dezember auch wieder frisch geschlagene Weihnachtsbäume, teils aus der eigenen Christbaum-Kultur, teils zugekauft aus dem Odenwald, angeboten.

> Die Geschichte des Hofladens: "Wir feiern 2021 unser 100-jähriges Jubiläum als Baumschule und Obstbau-Betrieb", lässt der jetzige Inhaber in dritter Generation, Georg Schneider wissen. Mit dem eigenen Hofladen habe man Ende der 1960er Jahre angefangen. "Die Erzeugerpreise waren damals auf dem Großmarkt im Keller, es gab eine richtige Apfelschwemme und so haben wir "alles was hier gewachsen ist" der Privatkundschaft angeboten" erinnert sich der Gärtnermeister der Sparte Obstbau.

Schon 1965 wurde ein Kühlraum gebaut, um das Obst über den Winter zu bringen. 1972 folgte dann das erste Speziallager mit kontrollierter Atmosphäre, sodass bis ins späte Frühjahr hinein Äpfel in bester Qualität erhältlich sind. "Auf dem Gebiet waren wir echte Pioniere", konstatiert Schneider und fügt an: "Davon hat auch unser Hofladen profitiert." In den Anfangsjahren war Georg Schneiders Mutter Margarethe zur Stelle, wenn die Kundschaft auf die Ladenklingel drückte. "Wir waren sechs Kinder und sie hat das Ganze nebenher gewuppt", erzählt Schneider.

Heutzutage sind es Ehefrau Monika und zwei Angestellte, die sich abwechselnd um die Kundschaft kümmern. Beratung inklusive. Welche Apfelsorten eignen sich beispielsweise zum Backen, welche für Apfelbrei? Und manch einer will auch nur in einen sauren, knackigen Apfel beißen. Ab den 1990er Jahren wurde das Sortiment im Hofladen um Gemüse, Kartoffeln, Eier und verarbeitete Produkte erweitert. Nach wie vor zählen auch Obstbaum-Gehölze sowohl für den Plantagenbesitzer als auch für den Hobbygärtner zum Angebot. Der Baumschul- und Obstbau-Betrieb ist seit 1927 Lehrbetrieb. Zwischenzeitlich wurden hier rund 70 junge Leute ausgebildet. Zudem ist der Betrieb eine beliebte Anlaufstelle für Praktikanten aus aller Welt sowie Ferien-Jobber aus der Partnergemeinde Plouguerneau.

> Anfahrt: Der Obstbaubetrieb ist in der Grenzhöfer Straße 60, im Ortsteil Edingen ansässig. Die Straße ist eine Abzweigung der Hauptstraße. Sie führt mit Hinweisschildern zu dem hinter den Bahn-Schienen, auf der rechten Straßenseite gelegenen Obst- und Baumschul-Betrieb mit seinem Hofladen.

> Öffnungszeiten: Montag geschlossen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Donnerstag und Freitag zudem von 15 bis 18 Uhr. Seit Kurzem gibt es vor dem Hofladen eine "Apfel-Tankstelle", an der sich Kunden auch außerhalb der Öffnungszeiten mit Obst, Eiern und Kartoffeln eindecken können.