Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Ein mutmaßlicher Einbrecher konnte am Samstagfrüh von der Polizei gestellt werden. Nachbarn hatten gegen 6 Uhr in einer leerstehenden Wohnung in der Hauptstraße in Edingen Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Streifenwagen wollte der Tatverdächtige dann flüchten, berichtet die Polizei.

Wenige Meter weiter wurde der 37 Jahre alte Mann gestellt, zu Boden gebracht und widerstandslos festgenommen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung im Erdgeschoss wurden keine weiteren Täter gefunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 37-Jährige, der sich maskiert hatte, in die Wohnung eingebrochen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde der Beschuldigte kurz vor 12 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt. Es hätten keine weiteren Haftgründe vorgelegen, so die Polizei.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.