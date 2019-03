Edingen-Neckarhausen. (joho) Das Stadtmobil-Carsharing-Angebot in Edingen-Neckarhausen ist jetzt erweitert worden. Nachdem die 2010 eingerichtete erste Station am Edinger Messplatz vor rund drei Jahren ein zweites Fahrzeug erhalten hat, ist ab sofort das erste Stadtmobil-Fahrzeug an der neuen Station in der Friedrich-Ebert-Straße verfügbar.

"Das erste Carsharing-Auto im Ortsteil Neckarhausen ist die Folge des hohen Kundenwachstums von 38 Prozent in den letzten zwölf Monaten", erklärt Dieter Netter von Stadtmobil. 50 Kunden nutzten in Edingen das Angebot, in Neckarhausen 19. "Immer wenn an einem Ort genügend Kunden für einen wirtschaftlichen Betrieb eines Fahrzeugs zusammen sind, kommt ein Auto", freute er sich über das Wachstum in den Ortsteilen.

Auch Bürgermeister Simon Michler ist erfreut darüber, dass nun die Bürger beider Ortsteile eine Alternative zum eigenen Auto haben. Zusammen mit dem Angebot an Ladestationen für Elektrofahrzeuge sei man ökologisch gut aufgestellt. Die Verwaltung selbst nutze Carsharing schon seit 2011. "Wir haben in unserer Gemeinde keinen eigenen Fuhrpark", so Michler, das sei als in Sachen Vorbildfunktion wichtig.

Wahrscheinlich komme wegen der hohen Nachfrage ein weiteres Fahrzeug am Standort Edingen hinzu, blickte Netter in die Zukunft. Denkbar sei auch ein Standort in Friedrichsfeld/Neu-Edingen.

Im Einsatz sind in der Neckargemeinde Ford-Focus-Fahrzeuge, viele mit Dieselmotor. Dafür war der Anbieter mit dem Blauen Engel ausgezeichnet worden. Nun sei die politische Situation eine andere, und man schwenke nach und nach auf Benziner um. Elektro-Fahrzeuge würden angeboten, wenn eine Nachfrage dafür da sei. Momentan "fremdele" die Kundschaft damit noch, wohl aus Angst ob der vermutet geringen Reichweiten, glaubt Netter. Dazu bestehe aber wegen der gewöhnlich eher geringen Fahrstrecken kein Anlass.

Der regionale Carsharing-Anbieter bietet in der Rhein-Neckar-Region in 24 Kommunen seinen mehr als 10.000 Kunden rund 570 Autos zur gemeinschaftlichen Nutzung an. Die Fahrzeuge stehen dezentral an rund 200 Carsharing-Stationen. Rund 130 Stationen befinden sich allein in verschiedenen Stadtteilen von Heidelberg und Mannheim.