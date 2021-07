Simon Michler gab am 26. März bekannt, dass er in Schwäbisch Hall für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Manche waren überrascht, einige verärgert, andere verständnisvoll. Und dann gab es natürlich diejenigen, die schon immer gewusst hatten, dass Bürgermeister Simon Michler (CDU) aus seinem Amt heraus nach Höherem strebt. Am 26. März gab Michler bekannt, dass er sich in Schwäbisch Hall als Oberbürgermeister bewerben will. Coronabedingt hatten die Schwaben die Wahl eines Nachfolgers für den scheidenden Hermann-Josef Pelgrim (SPD), Rathauschef seit 1997, auf Sonntag, 4. Juli verschoben. Ein möglicher zweiter Wahlgang soll am 18. Juli stattfinden.

Michler begründete seinen Schritt nach fünfjähriger Tätigkeit für Edingen-Neckarhausen mit beruflichen und familiären Überlegungen. Im August 2020 habe er vom Freiwerden der Stelle in Schwäbisch Hall erfahren, und dann lange mit Ehefrau Martina eine Bewerbung erwogen. Beide haben zu Schwäbisch Hall eine besondere Beziehung: 2006 lernte sich das Paar dort kennen, Michler selbst verbindet mit der Stadt über den Sport und die Kultur viele Kindheits- und Jugenderinnerungen. Beide Elternhäuser liegen in der Nähe der Stadt mit rund 36.500 Einwohnern. Michler teilte ferner mit, dass das Paar ein Kind aus Haiti adoptieren wird – der Pandemie geschuldet habe sich die Adoption bis 2022 verzögert. Ein Ortswechsel sollte aber, wenn überhaupt, davor stattfinden.

Der 36-jährige Diplom-Verwaltungswirt war der erste, aber nicht der letzte Bewerber um den OB-Posten. Ihm folgten Daniel Bullinger (FDP), Bürgermeister im Nachbarort und in der Gegend gut vernetzt. Ferner Friseurmeister Alexander Kejs, der sich zum zweiten Mal bewirbt, und Andreas Baum. Der Ingenieur und selbst ernannte "Hobby-Naturkundler" ist im Landesvorstand der neuen Partei "Die Basis" aktiv. Die Pfarrerin Kathinka Kaden wird von den Grünen unterstützt, die Unternehmerin Sarah Holczer von der SPD. Der selbstständige Discjockey und Veranstalter Henning Lenz geht als unabhängiger Kandidat ins Rennen.

Und das wird wohl eng werden. Das Haller Tagblatt hat eine Analyse in Auftrag gegeben, der zufolge der FDP-Kandidat Daniel Bullinger leicht vorne liegen soll. "Das Thema Bekanntheit spielt schon eine Rolle", räumt Michler gegenüber der RNZ ein. Doch eine Wahl sei immer unberechenbar – vorne mit dabei zu sein, wäre aber wichtig. Auf Anhieb 30 Prozent Zustimmung zu erzielen, wäre schon ein Erfolg, sagt Michler.

Von 31.000 Wahlberechtigten habe er rund 1000 kennengelernt. Unter Corona-Bedingungen nicht wenig, meint Michler. Meistens sei er gependelt, was ab Pfingsten verkehrsbedingt deutlich länger gedauert habe. Interviews, Runde Tische, Besuche auf Wochenmärkten und in den Ortsteilen sowie Videokonferenzen mit Vereinen und Clubs standen auf seiner Agenda. "Es ist Zeit, dass Wahl ist", sagt Michler offen. Seinen Urlaub von angesammelten 63 Tagen, weil er im vergangenen Jahr wegen Corona gar nicht verreiste, habe er um 40 Tage abgebaut. Montags und anfangs auch dienstags blieb er im Rathaus in Edingen-Neckarhausen, ab Mitte der Woche führte dann sein Erster Stellvertreter, Dietrich Herold, die Amtsgeschäfte. Aktuell ist der Zweite Bürgermeister-Stellvertreter Florian König an der Reihe.

"Ich habe mein Bestes gegeben", sagt Michler nach dreimonatigem Wahlkampf, der sicher auch "Körner" gekostet hat, wie es im Sport heißt. Es sei ein "einmaliger Versuch" aus familiären Gründen gewesen, "spannend" allemal, betont Michler. Und: "Wenn es nicht klappt, ist es auch okay – dann geht es ganz normal und voller Elan in Edingen-Neckarhausen weiter."