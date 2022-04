Edingen-Neckarhausen. (fer) Bekanntlich geht die Liebe durch den Magen – dass das auch für Städtepartnerschaften gilt, hat die Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen-Plouguerneau wieder einmal unter Beweis gestellt. Beim Deutsch-Französischen Abend, der zu den Klassikern im Veranstaltungskalender der IGP zählt, pflegten die Teilnehmenden die bretonische Lebensart.

Meeresfrüchte frisch angeliefert aus der Partnergemeinde Plouguerneau hatte man in der Eduard-Schläfer-Halle in großer Vielfalt aufgetischt. Das Ganze bildete gewissermaßen auch einen Vorgeschmack auf die Festwoche aus Anlass des 55-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau, die im Juni in der Bretagne gefeiert wird.

Die Vorsitzende der IG Partnerschaft, Susanne Surblys, begrüßte die Gäste zum "Meeresfrüchteabend". Sie freute sich über die große Resonanz, die die Veranstaltung gefunden hatte. "Jean-Yves Appriou, Monique Siquaire und Robert Galliou haben uns mit Schalen- und Krustentieren eingedeckt", dankte die IGP-Vorsitzende für den bretonischen Beitrag zum Abendessen. Silviane Quiviger und Denis Quiviger hatten zudem nicht nur die dazu passenden Weißweine, sondern auch mehrere Flaschen Sonnenblumenöl im Gepäck. Denn die Mayonnaise als unentbehrlicher Begleiter eines jeden Meeresfrüchteabends wurde selbst hergestellt. "Silviane hat eine tolle Mayonnaise zubereitet", lobte die Vorsitzende. "Auch beim Öffnen der Austern waren unsere bretonischen Freunde ganz besonders aktiv. Außerdem hatte unsere eigene Küchen-Equipe bereits am Morgen mit der Arbeit begonnen, die Vorbereitungen für einen solchen Meeresfrüchteabend sind sehr aufwendig."

Nach all den Anstrengungen wurde die Lust auf die Bretagne vor allem kulinarisch gestillt. Für die Neulinge unter den Meeresfrüchte-Fans gab die Zweite Vorsitzende, Barbara Rumer, eine kleine Einweisung in die Handhabung der Gerätschaften auf dem Tisch. Mit deren Hilfe wurden die Schalen- und Krustentiere geknackt. Danach rollte der fantastisch hergerichtete Meerestiere-Express per Servierwagen an. "Eine ganz tolle Veranstaltung für Leib und Seele", lobte Altgemeinderätin Heidi Gade. Franz Schläfer genoss ebenfalls das kulinarisch erlesene "Stück Bretagne" und freute sich schon auf die 55-Jahr-Feier im Juni. "Ein gelungener Auftakt im Jubiläumsjahr mit der Festwoche 2022 in Plouguerneau und 2023 dann in Edingen-Neckarhausen", kommentierte Klaus Kapp den genussreichen Abend.

Dass das Event in diesem Jahr für die Besucher preiswerter war, lag am Deutsch-Französischen Bürgerfonds, der die Veranstaltung bezuschusst hatte. "Deshalb bieten wir nicht nur das Essen, sondern auch etwas Programm", kündigte Surblys an. Dazu zählten ein Quiz, Filmbeiträge sowie ein Fragespiel aus dem "Deutsch-Französischen Milieu", mit IGP-Ehrenvorsitzenden Erwin Hund und Barbara König. Hund ist zudem Ansprechpartner und Regionalbeauftragter des Deutsch-Französischen Bürgerfonds, der beiderseitige Aktivitäten finanziell unterstützt. Zu diesen zählte beispielsweise eine Wanderung entlang der bretonischen Küste, die eine deutsch-französische Gruppe unternommen hatte, deren Tour in einem Filmbeitrag ebenfalls zu sehen war.

Der Krieg gegen die Ukraine war aber auch an diesem Abend nicht vergessen. "Jetzt sind Hilfe und Solidarität gefordert", sagte Ehrenvorsitzender Hund. "Denn Europa ist und bleibt ein Friedensversprechen."