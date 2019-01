Edingen-Neckarhausen. (nip) Einer Änderung des Bebauungsplans "Fichtenstraße II" stimmte der Technische Ausschuss (TA) in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch zu. Nötig wird die Änderung deshalb, weil der alte Bebauungsplan von 1971 im Tannenweg, einem reinen Wohngebiet, keine Nebengebäude erlaubt. Im übrigen Geltungsbereich ist festgesetzt, dass Nebengebäude bis zu einer Größe von 20 Kubikmetern gestattet sind, sofern es sich um ein allgemeines Wohngebiet handelt. In den vergangenen Jahren hat der Technische Ausschuss hier einige Befreiungen erteilt, die das Baurechtsamt hingegen ablehnt.

"Diese Gebäude gehören nach wie vor befreit, denn sie stören keinen", sagte Bürgermeister Simon Michler. Durch die Änderung des Bebauungsplans sei deren Existenz gesichert. Die Gebäude, kleine Gartenhütten oder Gewächshäuser, stehen teilweise seit über 20 Jahren. Einig war man sich im TA, dass die Vorgabe des Baurechtsamts "kleinkariert" sei.

Über eine Bauvoranfrage zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern auf einem Grundstück in Edingens Hauptstraße äußerte sich der TA kritisch und empfahl dem Architekten umzuplanen. Für die UBL-FDP/FWV ist wichtig, dass der dörfliche Charakter der Umgebung mit ihren Scheunen erhalten bleibt. Das habe man vor zwei Monaten auch so beschlossen, betonte Stephan Kraus-Vierling. Nun sei in den Plänen davon keine Rede mehr. Das trage man nicht mit. Seitens der SPD sprach Eberhard Wolff von Bedenken wegen der Tiefgaragenausfahrt auf die Hauptstraße. Hier soll ein Verkehrsexperte hinzugezogen werden.

Auch bei der Dachneigung sah der TA noch Optimierungsbedarf. Die Anzahl der Wohneinheiten soll von 14 auf zehn reduziert werden.