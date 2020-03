Edingen-Neckarhausen. (web) Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, eines Rettungsdiensts und der Polizei sind am Samstagvormittag in die Eichendorff-Straße ausgerückt. Dort hatte ein Mann einen Baum fällen wollen – und sich bei den vorbereitenden Arbeiten schwer an der Hand verletzt. Um dem Mittfünfziger rasch helfen zu können, kam der Notarzt per Rettungshubschrauber angeflogen.

Die Feuerwehr habe den Mann per Drehleiter aus seiner misslichen Lage befreien müssen, beschreibt Feuerwehrsprecher Jeremy Eckstein die Situation im RNZ-Gespräch. Der Mann war offenbar gerade damit beschäftigt gewesen, die Äste des Baums abzusägen, als ihm das Malheur passierte. Glücklicherweise war er nicht am Baum emporgestiegen, ohne sich ein Sicherungsseil anzulegen.

Die Feuerwehrleute befreiten den Verletzten zunächst aus seiner Absicherung. Noch im Rettungskorb erfolgten die ersten Behandlungen. "Wenn Menschen Blut verlieren, muss alles sehr rasch gehen", erklärt Feuerwehrsprecher Eckstein. Wie der Unfall genau passierte, konnte er nicht sagen. Der Verletzte habe es nicht richtig schildern können. Der Mann stand – verständlicherweise – unter Schock.

Zurück auf dem Boden kam er in einen Rettungswagen, der ihn in ein Krankenhaus brachte.

Insgesamt waren 18 Kräfte zum Unfallort geeilt. Wie schwer die Verletzungen sind, war am Sonntag noch nicht ganz klar. Nach den ersten Eindrücken der Rettungskräfte hatte der Betroffene aber wohl Glück im Unglück.