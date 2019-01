Im Rathaus ist die Verkehrsproblematik in der Neckarhauser Straße bekannt. Über die Geschwindigkeitsanzeige sollen nun Messdaten gesammelt und das Thema auch in den Verkehrsforen besprochen werden. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Klappernd kommt einem der Kleinlaster auf der Neckarhauser Straße in Neu-Edingen entgegen. Er hat freie Fahrt und ist sicher schneller als die hier erlaubten 50 Kilometer pro Stunde. Wie viel zu schnell, lässt sich nicht erkennen. Die Kommune hat zwar eine Geschwindigkeitstafel aufgestellt, doch sie steht auf der gegenüberliegenden Seite an einer Stelle, wo Autofahrer wegen der dort parkenden Fahrzeuge abbremsen müssen.

"Die Geschwindigkeitsanzeige müsste aber so aufgestellt sein, dass sie den Fahrzeugen, die aus Neu-Edingen heraus Richtung Edingen unterwegs sind, anzeigen, wie schnell sie sind", sagt Johann van der Does. Der Vater von zwei kleinen Kindern wohnt mit seiner Familie noch nicht sehr lange in der Neckarhauser Straße. Als sie sich zum Kauf des Hauses entschlossen, war Sonntag und die Straße entsprechend ruhig.

Unter der Woche ist das anders. Der Schwerlastverkehr sei hoch, stellt van der Does fest. Womöglich ist die Baustelle auf der A656 daran schuld. "Wir sind aber nicht die Einzigen, die sich beschweren", betont van der Does. Ein Nachbar schaut vorbei und bestätigt: "Die Radfahrer sind wegen des Verkehrs gezwungen, auf die Gehwege auszuweichen. Und die Vibrationen durch den Schwerlastverkehr spürt man im Haus."

Familie van der Does hat sich nach dem Einzug dreifach verglaste Fenster einbauen lassen. Im Sommer könne man nicht mit offenen Fenstern schlafen. Seinen Vierjährigen müsse man beim Überqueren der Straße fest an der Hand halten, schildert van der Does weiter.

Zwei Ampelübergänge gibt es, im Abstand von rund einem Kilometer. Seit Anfang April kommuniziert van der Does die Problematik an den Rhein-Neckar-Kreis, in dessen Zuständigkeit die Neckarhauser Straße fällt, sowie mit der Gemeinde. Im Rathaus ist das Thema bekannt. Auf Basis des 2016 aufgelegten Lärmaktionsplans habe man die Problematik auch bei Verkehrstagesfahrten angeschnitten, erklärt der Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, Frank Kucs.

Doch die Berechnungen seien eben so, dass in der Neckarhauser Straße keine 30er-Zone eingerichtet werden könne. "Es gibt Regularien, die für die ganze Kommune gelten. Und auch der Rhein-Neckar-Kreis muss sich an das halten, was das Land vorgibt. Für den Einzelnen ist das manchmal schwer zu verstehen", meint Kucs.

Im Vergleich zur Hauptstraße in Edingen sei die Neckarhauser Straße nicht hoch belastet. Dennoch wolle man nun über die Geschwindigkeitsanzeige Messdaten sammeln. "Wir wissen, dass sie im Moment nicht an einer idealen Stelle steht. Sie hängt momentan dort, wo wir einen Zugang zu Strom über eine Lampe haben", erklärt der Amtsleiter. Geplant sei aber, sie auch an anderen Abschnitten aufzuhängen.

In der Auswertung werde man berücksichtigen, dass die Anzeige aktuell Daten mit verminderter Geschwindigkeit liefere, weil Einfahrt und Straßenverengung abbremsende Wirkung haben. Es habe auch Überlegungen gegeben, an den Bushaltestellen einen Übergang über die Straße zu schaffen. "Aber dafür brauchen wir ebenfalls Frequenzzahlen. Und daran mangelt es." Van der Does meint, die Klassifizierung der Straße spiele für die Anwohner keine Rolle. "Uns geht es um Lebenskomfort." Darum also, den Durchgangsverkehr zu verlangsamen. Und möglicherweise einen Fahrradstreifen einzuzeichnen.

Die Problematik Neckarhauser Straße ist nur eine von mehreren am Ort. Hoffnung gibt es aber. Das Land hat zuletzt die Einrichtung von Tempo-30-Zonen an sensiblen Punkten wie Seniorenheimen oder Kindertagesstätten erleichtert. Im Thema sei Entwicklung, sagt Kucs. Und verspricht: "Wir sind dran und wir bleiben dran." Auch in den Verkehrsforen, die in regelmäßigen Abständen tagen. Auch in diesem Jahr wieder.