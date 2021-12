An diesem Bahnübergang standen Autofahrer, die von Neckarhausen Richtung Mannheim-Seckenheim unterwegs waren, in den vergangenen Monaten bis zu 20 Minuten vor der roten Ampel. Foto: Kraus-Vierling

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Rot: Das haben seit dem Sommer einige Autofahrer am Bahnübergang, kommend von der Hauptstraße im Ortsteil Neckarhausen in Richtung Mannheim-Seckenheim, gesehen. Denn die Ampel und auch die Schrankenanlage dort schalten nicht mehr richtig. Das wurde vor allem im Berufsverkehr zum Problem für Autofahrer, denn sie warteten bis zu 20 Minuten darauf, dass die Ampel auf Grün sprang. Die RNZ forschte nach, wo das Problem liegt.

"Bestimmt seit August steht die Ampel immer wieder dauerhaft auf Rot", sagt Tobias Hertel. Der neue SPD-Gemeinderat sprach das Problem gleich in der ersten Sitzung des Gremiums nach seiner Vereidigung an, eine Lösung hatte aber niemand so recht. Er sei selbst darauf angesprochen worden, erzählte er in der Sitzung. "Aber ich habe es auch persönlich schon ein paar Mal erlebt", sagt er im Gespräch mit der RNZ.

Sorge bereitet Hertel vor allem, dass es am Bahnübergang zu einem Unfall kommen könnte. "Das Risiko dafür ist einfach hoch", sagt er: "Die Leute haben irgendwann keine Geduld mehr und fahren bei Rot über den Übergang. Das habe ich auch selbst schon beobachtet." Bürger hätten Hertel erzählt, dass manche Autofahrer sich sogar an der runtergelassenen Schranke vorbeigeschlängelt hätten. Diese Aktionen sind gefährlich. "Teilweise kommt die Bahn ja wirklich, und dann wird es knapp", führt Hertel aus. In den etwa vier Monaten sei es außerdem zu einer Art Gewöhnung gekommen. "Man konnte sich gar nicht mehr sicher sein, ob die Ampel jetzt auf Rot steht, weil wirklich eine Bahn kommt oder weil sie einfach wieder hängt." Dadurch hat womöglich so mancher Fahrer sich schneller entschieden, bei Rot den Übergang zu passieren. Aber warum wurde das Problem so lange nicht behoben?

Ganz einfach ist die Lage nicht. Die Seckenheimer Hauptstraße beziehungsweise K4138 ist eine Kreisstraße, die Ampel- und Schrankenanlage steht auf der Gemarkung der Stadt Mannheim, die aus Neckarhausen kommenden Autofahrer haben das Problem, und zuständig für die Anlage ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). So verweist Ordnungsamtsleiterin Nicole Brecht auf die Stadt Mannheim, die man auch schon mehrfach auf die defekte Anlage angesprochen habe, und die wiederum verweist auf die RNV. Deren Sprecher Moritz Feier macht auf Anfrage vor allem eins deutlich: Es ist kompliziert.

"Uns ist seit einiger Zeit bekannt, dass es Schwierigkeiten mit der Anlage gibt", gibt er zu. Aber die Fehlersuche sei "sehr schwierig". So habe es eine ganze Weile gedauert, bis die RNV herausfand, dass des Pudels Kern wohl Doppelzüge der Linie 5 sind. "Die setzten wir vor allem in den Spitzen im Berufsverkehr ein. Bis unsere Leute vor Ort waren, waren die Spitzen aber schon vorbei, und damit auch der Fehler", sagt der RNV-Sprecher. Jetzt sei die Ursache aber gefunden, und die bedarf einer ausführlichen technischen Erklärung: An dieser Stelle darf ein Gleis in beide Richtungen befahren werden. Damit soll der Betrieb auch im Fall eines Problems auf einem der beiden Gleise aufrechterhalten werden können.

Damit das geht, gibt es auf beiden Seiten des Übergangs Kontakte, die auslösen, wenn eine Bahn der Linie 5 darüber fährt, und der Ampel signalisieren, dass ein Zug kommt, beziehungsweise den Bereich des Bahnübergangs wieder verlassen hat. Darauf stimmt die Anlage Ampel- und Schranken-Schaltung ab. Wenn ein langer Zug den Übergang passierte, kam es vor, dass der Kontakt zwei Mal ausgelöst wurde – also einmal signalisiert wurde, ein Zug ist über den Übergang gefahren, und ein zweiter Zug aus der anderen Richtung fährt jetzt über den Übergang. "Die Anlage hat dann vergeblich darauf gewartet, dass dieser nicht vorhandene Zug den Bahnübergang wieder verlässt und der Übergang freigegeben werden kann", erklärt Feier. Dieses Kernproblem sei seit Mittwoch gelöst, gibt der Sprecher an, an einer dauerhaften Lösung werde mit dem Hersteller gearbeitet. "Jetzt müssen wir beobachten, ob die Anlage stabil läuft und es nicht noch ein anderes Problem gibt", sagt er. Wer Fehler an der Anlage bemerkt, solle diese der RNV melden.

Dass es aufgrund des Defekts zu Unfällen kam, schließt Feier aus. "Wir bedauern die unnötigen Wartezeiten, die den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern hier entstanden sind."