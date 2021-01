Hinter der Pestalozzi-Grundschule rodelten am Sonntag einige Kinder den Hügel hinunter. Auch an anderen Orten packten Familien die Schlitten aus und machten einen winterlichen Ausflug. Denn in Edingen-Neckarhausen gibt es einige Geheimtipps zum Schlittenfahren. Foto: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. "Mit Deinem Schlitten seh’ ich Dich nun im Regen steh’n – hast im Leben noch nie Schnee geseh’n." So beklagt Hannes Wader in seinem Lied "Im Januar" zu Recht die immer wärmeren Winter. Auch dieses Jahr ließ die weiße Pracht lange auf sich warten. Doch am Sonntag blieb sie in der Region wenigstens mal für knapp einen Tag liegen. Prompt zog es auch in Edingen viele Eltern mit ihren kleinen Kindern zu den besten Rodelhängen im Ort. Wobei der "Monte Lilo" wohl den größten Ansturm erlebte.

Seinen Spitznamen verdankt der künstliche Hügel hinter dem Sportgelände der Pestalozzi-Schule der "Euro-Lilo". So nannten viele Edinger die vorigen Mai verstorbene Altgemeinderätin Lieselotte Schweikert wegen ihres leidenschaftlichen Engagements für die Europäische Union. Die FDP-Kommunalpolitikerin war vor Jahrzehnten eine entschiedene Fürsprecherin dieses Hügels gewesen.

Das Erdmaterial stammte vom Anlegen des Sportfeldes und der Tennisplätze, und sicher auch vom Kelleraushub des einen oder anderen Hauses. Auf einer freien Fläche zwischen der (Ex)-Tennisanlage des TC Grün-Weiß und dem "Hundertmorgen"-Wohngebiet entstand eine ideale Anhöhe gerade auch für ganz junge Schlitten-Piloten: Hoch genug für eine schön lange Rutschpartie, aber nicht zu steil selbst für die Kleinsten. Noch dazu ist der "Monte Lilo" viel breiter als etwa verschneite Wege mit Gefälle, sodass dort mehrere Kinder nebeneinander herunterfahren können, ohne sich in die Quere zu kommen.

Doch der Fortbestand dieses Rodelbergs hing vor einigen Jahren am seidenen Faden. Im Zuge der Tennis-Umsiedlung ins kommunale Sportzentrum und der beschlossenen Wohnbebauung der vier Plätze sah die Verwaltung an der Flanke zu "Hundertmorgen" einige zusätzliche Einzelhäuser vor. Dafür hätte der Rodelhügel weichen müssen. Die Hausbau-Befürworter argumentierten insbesondere mit dem, wie von Wader besungen, immer selteneren Schnee. Vor allem Eltern mit kleinen Kindern und der Jugendgemeinderat hingegen forderten den Erhalt des Spaß-Tumulus für ihren Nachwuchs und beteuerten, der grasbewachsene Hügel werde das ganze Jahr über als Abfahrt-Strecke genutzt, ob mit Roller, "Bobby-Car" oder anderem Gefährt.

Schließlich entschied der Gemeinderat, die Fläche für die Wohnbebauung auf die Tennisanlage selbst zu beschränken und sowohl den Hügel, als auch den größten Teil des kleinen Parks beim dortigen Spielplatz zu verschonen. Wirklich oft wurde diese Entscheidung zwar noch nicht mit einer brauchbaren Schneedecke belohnt, aber am Sonntag war es wieder einmal so weit – wenigstens für ein paar Stunden. Schon am Vormittag herrschte Hochbetrieb; da wichen einige Eltern mit ihren Kindern, wohl auch mit Blick auf die Kontaktbeschränkungen im Zeichen der Pandemie, doch lieber auf den deutlich kleineren Hügel zwischen der Schule und der "Werner-Herold-Halle" aus.

Und noch weitere Alternativen gibt es am Ort: Da ist zum einen der seit Generationen berodelte "Wolfarthsbuckel" am Krottenneckar, benannt nach einer früheren Gärtnerei dort. Auf zwei Pisten geht es zum Neckarweg hinunter, einmal von der Heidelberger Straße her und zum anderen vom oberen Parallelweg runter. Jenem Weg, an dem etwas weiter vorn die "Drei (jetzt noch zwei) Kastanien" in etwa die überlieferte Stelle markieren, an der Kurfürst Karl Ludwig am 28. August 1680 starb. Der "Wolfartsbuckel" war früher noch spannender; ließ es sich doch bei gut vereister Piste über den Neckarweg hinweg noch ein gutes Stück weiter rutschen. Bloß nicht zu weit, denn dann kommt das zum Glück seichte Wasser des kleinen Altneckar-Arms. Heute bilden dort die Bäume und Sträucher des Naturschutzgebiets eine sichere Barriere.

Für die Kinder im Edinger "Kongo", dem neckarseitigen Gebiet im Unterdorf Richtung Neckarhausen, bietet bei ausreichend Schnee der Neckarweg selbst einige ganz gute Rodelchancen. Da ist zum einen das Gefälle von der Unteren Neugasse her, vor allem aber auch der Querweg am Ende der oberen Wiese beim Hebewerk, mit dem Gefällstück hinunter zum Neckarvorland, wo früher das Fischerfest stattfand.

Etwas steiler geht es die kurze Grasböschung selbst hinunter. Und manch "ältere Semester" im Ort schwärmen heute noch von ihren Schlitten-Abenteuern im Kiesloch zwischen Friedhofsweg und Goethestraße, dort wo jetzt der "Neckarkrotten"-Kindergarten im Gemeindepark gebaut wird.