Edingen-Neckarhausen. (ans) Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen bietet für Bürger, die über 80 Jahre alt sind, am 25. und 26. März (Erster Impftermin) sowie an den Tagen 29. und 30. April (Zweiter Impftermin) Corona-Impfungen vor Ort an. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Die Impfungen werden durch ein Mobiles Impfteam vorgenommen. Sie finden in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen, Hauptstraße 356, statt. Ausreichend Park- und Schwerbehindertenparkplätze sind im Bereich des Freizeitbads vorhanden. Auch über die Busanbindungen mit den Linien 42 und 46, Haltestelle Neckarhausen Schloss, ist die Halle gut erreichbar.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Wer einen Termin in seiner Heimatgemeinde ergattern will, sollte schnell anrufen. Wie viele Impfungen letztlich vorgenommen werden können, stehe noch nicht fest, sagte Patricia Arras, Leiterin der Stabsstelle für politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung, auf RNZ-Anfrage. Die Gemeinde befinde sich hier noch in Abstimmung mit dem Rhein-Neckar-Kreis.

Folgende Unterlagen sind zum Impftermin mitzubringen: Impfpass, sofern vorhanden, Versichertenkarte der Krankenkasse, Personalausweis und/oder sonstige Ausweisdokumente, aus denen sich die Impfberechtigung ergibt.

Für den Termin sollte man ausreichend Zeit einplanen, da unter anderem für die Nachbeobachtung 30 Minuten Wartezeit erforderlich sind. Sollte man einen Impftermin nicht wahrnehmen können, ist dieser zeitnah abzusagen.

Info: Die Terminanmeldung muss bis spätestens 18. März erfolgen. Terminvergabe sowie weitere Informationen zur Corona-Impfung unter Tel.: 06203/808-243 oder 808-229.