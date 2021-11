Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Groß, hell, optisch ansprechend und in hohem Maße funktional: Die neue evangelische Kindertagesstätte (Kita) "Neckar-Krotten", gelegen im Gemeindepark Edingen, bietet viel Platz zum Spielen drinnen wie draußen.

Die rund 5,5 Millionen Euro teure Einrichtung für nun sechs Gruppen, davon vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen, wurde am frühen Freitagnachmittag in einer kleinen Feierstunde "offiziell" eingeweiht. Bei zwar ungemütlichem Wetter und coronabedingt in kleiner Runde markierte aber dennoch diese Veranstaltung den Schlusspunkt einer fünfeinhalbjährigen Entstehungsgeschichte. Und ebenso den Anfang einer neuen Ära für aktuelle und künftige Generationen an Kindern. Mit einem "O Tannenbaum" eröffneten zunächst die Vorschulkinder die Feierstunde.

"Es ist viel passiert", sagte Jacqueline Bergmann, die die Einrichtung seit zwei Jahren leitet. Die "Neckar-Krotten", zuvor provisorisch in Holzmodulen im Außenbereich der Pestalozzi-Schule untergebracht, haben Kooperationen mit lokalen Händlern geschlossen, das Erzieher-Team ist zusammengewachsen, und die pädagogische Ausrichtung als Sprach-Kita kam hinzu. Mit diesem Programm fördert das Bundesfamilienministerium alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung als wichtigen Schritt hin zu mehr Chancengleichheit.

"Bei uns wird Vielfalt gelebt", sagte Bergmann. Beim vor fünf Wochen erfolgten Umzug seien "alle sehr aufgeregt gewesen, als sie endlich in den Neubau konnten – jetzt ist dieser mit Leben erfüllt". Ihr Dank galt der Gemeinde, der evangelischen Kirchengemeinde als Träger sowie dem Architektenehepaar Kliebe aus Stuttgart. Die MGF-Architekten hatten im Dezember 2016 mit ihrem einstöckigen Entwurf in Holzbauweise einen im Gemeinderat nur knapp beschlossenen Architektenwettbewerb entschieden. Der Wettbewerb selbst war nicht unumstritten, denn kurz zuvor war der evangelische Martin-Luther-Kindergarten eröffnet worden. Und dieses vom Kaiserslauterner Büro Hort+Hensel errichtete Gebäude war mehr als zwei Millionen Euro günstiger.

Daran erinnerte Bürgermeister Simon Michler in seiner Ansprache, und er ging noch einmal auf den Standort der "Neckar-Krotten" im Gemeindepark ein. Diese nicht leichte Entscheidung, dem Gemeindepark eine nicht gerade kleine Fläche abzuzwacken und den Nachbarn einiges an Baulärm und Verkehrsbelastung zuzumuten, fiel zunächst einstimmig. Doch weil auf dem Areal früher eine Kiesgrube war, musste ein Bodengutachten her, das den gewählten Standort entlastete. "Wir freuen uns heute", sagte Michler. "Das ist eine schöne Einrichtung in guter Lage."Und er dankte seinen Mitarbeitern Raimund Hartmann und dessen Nachfolgerin Patricia Hauck als Projektbetreuer.

Kleine Dinge seien noch zu bearbeiten, das sei durchaus üblich, erklärte Architekt Jens Kliebe. Das Gebäude mit einer Fläche von 1500 Quadratmetern hätten er und seine Frau lange Zeit begleitet, "es wird dann zum eigenen Baby". Mit dem Resultat seien sie sehr zufrieden, sagte Kliebe. Architekten seien ja so etwas wie "Dirigenten", und als solche hätten sie 18 Firmen für den Holzbau, fünf für die Technik und einige weitere für die Freianlagen koordiniert. "Es gab keine Unfälle und keine wirklichen Ausfälle." Kliebe schenkte der Einrichtung das kleine Modell, das im Wettbewerb als Sieger hervorging. "Viel Spaß mit diesem nachhaltigen Holzhaus."

Pfarrer Bernd Kreißig – die evangelische Kirchengemeinde Edingen hat die Trägerschaft der "Neckar-Krotten" übernommen – freute sich ebenfalls, dass es nun "geschafft" sei. Der Kindergarten solle ein "Ort des Segens sein", für alle, die mit ihm zu tun haben.

Dies sei eine der schönsten Einrichtungen, die sie kenne, meinte Christa Lehner vom geschäftsführenden Verwaltungs- und Serviceamt. Auch die Funktionalität sei hoch. Lukas Schöfer (CDU) bezeichnete der RNZ gegenüber die Einrichtung als "wegweisend" und als Vorzeigeprojekt, für das man vom Land einen hohen Zuschuss in Höhe von 1,1 Millionen Euro erhalten habe.

In die nun leer stehenden Holzmodule an der Schule, von der Kommune für 1,2 Millionen Euro erworben, soll der Melanchthon-Kindergarten aus der Anna-Bender-Straße einziehen, beschloss jüngst der Gemeinderat.