Von Christina Schäfer

Hirschberg. Von seiner Gelassenheit hätten sich wohl schon so manche Jugendleiter gerne eine Scheibe abgeschnitten. Vor allem jene, die er und seine Freunde vergrault haben. "Hätte ich eine Jugendgruppe, wie wir sie früher waren, hätte ich vielleicht schon vorher das Handtuch geschmissen", grinst der junge Mann. Doch er hat es nicht getan. Im Gegenteil. Marvin Göhrig ist als Jugendleiter des DRK-Ortsvereins Hirschberg auch nach 15 Jahren noch aktiv.

Seine Mitgliedschaft ist Resultat dessen, dass in der zweiten Klasse quer durch die Bank alle Kinder von einer Lehrerin mit einem Besuch bei den Rettern zwangsbeglückt werden. Marvin gefällt es, folglich kommt er wieder – und tritt der Jugend bei, wie viele seiner Freunde auch. Dabei ist das Interesse am DRK anfangs noch gar nicht so ausgeprägt. "Nach dem Wechsel auf die weiterführenden Schulen war der wöchentliche Termin für uns mehr Gruppentreffen als mit den DRK-Aufgaben verbunden." Folglich verblasst die Attraktivität irgendwann. Etliche Freunde verabschieden sich. "In der Sanitäterausbildung Jahre später waren wir noch vier von den anfangs zehn bis fünfzehn Jungs", erinnert er sich.

Dass er den Rettern durch alle Zeit die Treue hält, hat auch mit der Familie zu tun: Sein Bruder schließt sich früh der Feuerwehr an, "und wir waren so", demonstriert Marvin Göhrig anhand seiner zusammenprallenden Fäuste das geschwisterliche Verhältnis. Wenn der eine also in der Feuerwehr ist, kann der andere nur zum DRK. Heute sind die zwei Brüder längst versöhnt.

Marvin sieht mit einer Breitkante Humor sogar die Synergie ihrer unterschiedlichen Tätigkeiten: "Er geht rein, wenn es brennt, und bringt mir raus, womit ich mich dann beschäftigen kann." Sein Humor kommt dabei so trocken rüber, dass man sich sehr leicht vorstellen kann, warum Marvin Göhrig sowohl bei den Kids als auch bei seinen Jugendleitern beliebt ist.

Er ist locker, hat ein offenes Ohr – und wenn es sein muss, kann er durchgreifen und Initiative zeigen. So hat er in den Jahren seiner Doppelfunktion als Jugendleiter (seit vier Jahren) und gleichzeitig Gruppenleiter die Teilnahme an Kreiswettbewerben wieder aufgenommen und die Kids mobilisiert.

Ein bisschen frischer Wind ist mit ihm gekommen, wobei er nach eigenen Worten ein gutes Feld von seiner Vorgängerin übernommen hat. Jetzt geht es für ihn um das Reinwachsen in die Verbandsarbeit, mit der er seinen Gruppenleitern den Rücken freihält. Er ist der Mann im Hintergrund, sorgt für die Erledigung des Papierkrams bei Ausflügen oder der jährlichen Filmnacht. Er trifft sich zudem mit anderen Jugendleitern des Kreisverbands zum Austausch. "Davon profitiert man", schätzt er diesen Kontakt.

Und um den frischen Wind auch nach außen zu zeigen, hat er der Jugend des DRK-Ortsvereins Hirschberg erst kürzlich neue T-Shirts verpasst – in kräftigem Dunkelgrün.

"Ich habe eine coole Beziehung zu den Kids." Diesen Draht habe er trotz Aufgabe seiner Gruppenleitertätigkeit vor einem Jahr nicht verloren. Auch, wenn er es genießt, dass er die Montagabende nach all den Jahren mal anders verbringen kann, ist er hier und da noch bei den Gruppenstunden dabei – und bei Aktivitäten sowieso. "Man ist Ansprechpartner für das, was mit Eltern nicht besprochen wird", weiß er das jahrelang aufgebaute Vertrauen zu schätzen und zu erhalten. Und doch ist er sich bewusst: "Ich werde langsam zu alt für die Kids."

Also macht er sich lieber darüber Gedanken, wie er als Jugendleiter die passende Ansprache findet, um neuen Nachwuchs zu begeistern. Den braucht es immer, auch wenn man in Hirschberg zahlenmäßig in der Jugendgruppe gut aufgestellt ist. Derzeit konzentriert er sich auf seine Aufgabe als Jugendleiter und hat sich daher aus dem Bereitschaftsdienst größtenteils verabschiedet. "Aber es gibt ja immer Überschneidungen", verweist er auf beispielsweise Blutspendetermine: Während der Einsatzdienst parat steht, verteilt die Jugend Getränke an die Spender. Dann ist auch Marvin Göhrig dabei und freut sich über den Einsatz seiner Kids und der zwei Gruppenleiter.