Von Christina Schäfer

Hirschberg. Es ist eine ganze Wand, die Wolfgang Schwerin zur Verfügung stellen muss, um seine Urkunden und anderen Auszeichnungen unterzubringen. Der Blick fällt unter anderem auf die 2018 ausgestellte Urkunde über 50 Jahre Diensttätigkeit im DRK und auf die Verdienstmedaille der Gemeinde Hirschberg in Gold. "Ich habe wirklich fast alle Medaillen." Wolfgang Schwerin macht daraus keine große Geschichte. Vielmehr ist es Freude, die ihm anzusehen ist, wenn er seine Sammlung betrachtet. In ihr findet sich auch die Urkunde, die ihn 2011 zum Ehrenvorsitzenden des DRK-Ortsverbands Hirschberg machte. Das Jahr der Fusion. Das, in dem er nach 34 Jahren einen Schlussstrich zog unter seinen Vorsitz des DRK-Ortsverbands Großsachsen.

Die Fusion – nun, eine Träne hätten sie nicht geweint, sagt Wolfgang Schwerin. "Sie war ein Grund, das Amt abzugeben. Sonst hätte man wahrscheinlich noch länger weitergemacht." Doch auch ohne die Verlängerung seines Amtes ist Schwerin ein Mann, der den Ortsverband Großsachsen geprägt hat. 1977 übernahm er den Vorsitz von Walter Randoll. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits seit neun Jahren Mitglied im DRK. Eingetreten war er 1968.

Damals lebten er und seine Ehefrau Ilse noch in Mannheim. Sie war es, die ihn mitzog. "Sie wollte etwas Soziales machen. Vielleicht auch neue Kontakte knüpfen. Wir waren ja fremd", erinnert sich Wolfgang Schwerin. Das Ehepaar war aus Wuppertal in die Region gekommen. 1973 ziehen sie raus aus der Stadt mit ihrer "blauen Luft" und den Ausdünstungen der BASF nach Leutershausen. Sie werden im heimischen DRK-Ortsverein aktiv.

Als man Wolfgang Schwerin einige Jahre später fragt, ob er dessen Leitung übernimmt, "hab ich ja gesagt". 1978 und damit nur ein Jahr nach Übernahme des Vorsitzes muss die Familie mit ihren drei Kindern die Gemeinde verlassen. Nach einer Eigenbedarfskündigung findet sie keinen adäquaten Wohnraum im näheren Umkreis. Das neue Heim findet sich in Brühl. Den Vorsitz aufgrund der Entfernung aufzugeben kam für Wolfgang Schwerin aber nicht in Frage.

Und so musste das Auto herhalten. "Im Schnitt bin ich zwei Mal in der Woche nach Leutershausen gefahren", rechnet er. Wie viele Kilometer, wie viele Stunden – das lässt sich nicht addieren. Der heutige Ehrenvorsitzende hat an derlei Zahlenspielen auch kein Interesse. "Ich habe nie die Stunden gezählt", sagt er. Weder jene, die er in der Bereitschaft absolviert hat, noch jene, die er als Vorsitzender mit dem Schreiben von Reden, Konzepten, Berichten, Anforderungen und allem anderen verbringt. Sein Motto: "Wenn man den Vorsitz übernimmt, dann kümmert man sich auch." Sein Arbeitgeber Bilfinger, für den er als Bauingenieur tätig ist, legt Schwerin bei seinem ehrenamtlichen Engagement keine Steine in den Weg. Im Gegenteil: "Wenn ich mal später gekommen bin oder früh wegmusste, war das nie ein Problem." Mit Überstunden und Gleitzeit habe das ganz gut funktioniert, erzählt Schwerin.

Zu Hause hält ihm derweil Ehefrau Ilse den Rücken frei. "Sie hat das alles mitgetragen. Sonst wäre das nicht gegangen." Mehr noch: Sie ist oft an seiner Seite. Egal, ob es um den Aufbau einer Begegnung mit dem DRK-Verein in Hirschbergs französischer Partnergemeinde Birgnais oder um einen Besuch bei einem Kindergarten in der Partnergemeinde Niederau nach dem Elbhochwasser 2002 geht, für den das DRK 10.000 Euro für den Wiederaufbau spendete. "Die Familie war oft eingebunden." Wolfgang Schwerin lächelt in Erinnerung daran, dass auch die drei Töchter und der Sohn sich über einen gewissen Zeitraum einbrachten.

Vieles hat sich seitdem verändert. Die Kinder sind groß und haben andere berufliche Verpflichtungen. Auch der Austausch mit Brignais besteht nicht mehr. "Nach der Wende hat sich das verloren", sagt Schwerin. Überhaupt könnte man das heute gar nicht mehr so machen, wie es in den 1980er Jahren durchgeführt wurde: Kinder ins Auto und los.

Heute gibt es Regeln, Formulare – und Massen von Datenschutz. Vor dem Hintergrund ist Wolfgang Schwerin gerne kein Vorsitzender mehr. "Ich freue mich, dass ich das machen konnte." Und ein bisschen stolz, dass er das gemacht habe, sich teils auch nächtlich dem Ehrenamt gewidmet hat, sei er schon. Überheblich wolle er aber nicht sein.

Was ihm wichtig war nach seiner Amtsniederlegung, war die Pflege der guten Beziehung zur Feuerwehr. "Wir haben uns fast wie Kollegen gefühlt", beschreibt er die Kameradschaft zwischen den Helfern. Nicht zuletzt, weil es bei vielen Bereitschaftsdiensten um die Versorgung der Feuerwehrangehörigen geht. "Es ist ein gegenseitiges Helfen." Dieser Wunsch des Weitertragens der Verbundenheit ist in Erfüllung gegangen.

Geht es nach Wolfgang Schwerin, wird in zwei Jahren noch ein weiterer erfüllt. Dann möchte er sein Amt als Rotkreuzbeauftragter im Katastrophenschutz abgeben. Das bekleidet er seit 1976. In dieser Funktion ist er koordinierend tätig, ist Bindeglied zwischen den zwei Einsatzeinheiten des Rhein-Neckar-Kreises und Behörden. Sein Goldenes Jubiläum will er in dieser Funktion nicht mehr feiern. In zwei Jahren sei definitiv Schluss, sagt er bestimmt. "Aber es muss sich ja erst mal jemand finden", kennt er den Stolperstein. Denn Lob, nein, das bekäme man selten. "Zum großen Teil wird das Ehrenamt als selbstverständlich angesehen", bilanziert er seine Jahre. Es gibt "mal eine Medaille". Aber davon hat Schwerin nach eigenem Bekunden ja fast alle. Es ist nichts, was ihn zieht. Doch was ist es dann? Man identifiziere sich mit dem DRK, sagt er. Und schiebt nach: "Es liegt einem im Blut."