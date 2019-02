Hirschberg. (ze) Nun hat sie auch Hirschberg - die Bürger-App. Sie enthält Informationen über Termine und Veranstaltungen sowie unter "Mein Rathaus" Nachrichten aus der Gemeindeverwaltung. "Die Gemeinde Hirschberg legt gesteigerten Wert auf Digitalisierung", hob Bürgermeister Manuel Just nun bei einem Pressegespräch die Bedeutung der Bürger-App hervor. Diese sei neben der noch einzuführenden digitalen Anmeldung der Kinder in den Kindergärten eines der beiden großen Projekte zur Digitalisierung in der Gemeinde in diesem Jahr.

Mit dem in der Bürger-App integrierten Live-Ticker kann die Kommune nun auch zum Beispiel darüber informieren, ob es eine Gefahr gibt oder nicht - in Fällen wie kürzlich bei der vermeintlichen Trinkwasserverunreinigung.

Unter der Rubrik "Unternehmen" lässt sich außerdem herausfinden, wo sich etwa das nächste Blumengeschäft oder der nächstliegende Frisör befindet. Auch in dieser Rubrik gibt es keine Beschränkung auf den Wohnort.

Ganz aktuell über den Wohnort informiert dagegen "Mein Rathaus". Hier gibt es einen "Schadensmelder", mit dem recht einfach etwa eine defekte Straßenlaterne dem Rathaus gemeldet werden kann. Ein Foto, das den Schaden dokumentiert, lässt sich dieser Meldung ebenso beifügen wie die "Geodaten", wodurch die Mitarbeiter des Bauhofs gleich erkennen, wo sie hinfahren müssen.

"Wir sind dankbar für Hinweise über solche Schäden", hob Just die Bedeutung des Schadensmelders hervor. Bisher sei die Meldung eines Schadens zwar über ein Formular möglich gewesen, doch mit der Bürger-App gehe das wesentlicher schneller und einfacher.

Durch die Bürger-App entstehen für die Gemeinde keinerlei Kosten, erläuterte Laura Dietrich.

Info: Die Bürger-App für Hirschberg ist ab sofort im "App Store" oder bei "Google Play" erhältlich, und auch auf der Homepage der Gemeinde gebe es einen entsprechenden Link, so der stellvertretende Hauptamtsleiter Michael Frank.