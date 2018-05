Von Annette Steininger

Hirschberg. Vorsichtig, fast liebevoll schlägt Rainer Gutjahr das Buch auf. "Eigentlich müsste ich dafür Handschuhe anziehen", meint der Historiker. Macht er aber nicht. "Das Buch hat ja schon den Dreißigjährigen Krieg überstanden, da wird es ihm wohl nichts machen, wenn ich ein bisschen darin herumblättere", sagt der 73-Jährige schmunzelnd.

Das Werk ist einer von zwei "Schätzen" aus dem Gemeindearchiv, die er zum Gespräch mit der RNZ über die Situation in Hirschberg während und nach dem Dreißigjährigen Krieg mitgebracht hat. Aus dem Jahr 1623 stammt das "Bedbuch". "Bede war eine Art Grundsteuer, die der Ortsherr von Hofeigentümern erhoben hat", erläutert dazu Gutjahr.

Der andere Schatz, den er zeigt, ist ein "Leutershausener Wehrbuch", das Grundstücksverkäufe für die Jahre 1610 und folgende verzeichnet. "Ein Vorläufer des Grundbuchs", erklärt der Historiker. "Duri patientia victrix" kann man auf der ersten Seite noch entziffern. "Geduld überwindet alles", bedeutet die lateinische Inschrift.

Geduld braucht man auch, um die Überlieferungen aus beiden Orten zusammenzutragen, denn die Quellenlage ist ganz unterschiedlich. So wird Gutjahr für seine Recherche zu Leutershausen sowohl im Archiv der Gemeinde als auch in demjenigen der Grafen von Wiser fündig.

Historiker Rainer Gutjahr präsentierte beim Gespräch mit der RNZ auch eine Kirchenrechnung aus Leutershausen von 1629. Foto: Dorn

Die Aktenlage zu Großsachsen ist dagegen nicht ganz so üppig: Hierfür geht der Historiker ins Generallandesarchiv in Karlsruhe, das nur 20 Minuten von seinem Zuhause entfernt liegt. Für die unterschiedliche Quellenlage gibt es diverse Gründe, unter anderem auch, weil Großsachsen unter der unmittelbaren Herrschaft der Pfalzgrafen stand, während die Ortsherrschaft in Leutershausen als Lehen vergeben war.

Zum damaligen Kriegsgeschehen an sich in den beiden Orten ist laut Gutjahr wenig überliefert. Dafür finden sich aber Aufzeichnungen zu den Vorläuferkriegern - wie dem "Straßburger Kapitelstreit".

So gewährte Leutershausen 1592 dem Pfalzgrafen und Kurfürsten Friedrich IV. im Jahr 1592 ein Darlehen über 300 Gulden, damit dieser mit einer bewaffneten Mannschaft eingreifen konnte. "Das Darlehen wurde aber offenbar nie zurückgezahlt", sagt Gutjahr.

Auch Großsachsen sah sein Geld nie wieder: Gemeinsam mit den anderen Sachsendörfern und Leutershausen stellten sie 1619 dem Heidelberger landesherrlichen "Kommissariat" 1000 Gulden zur Verfügung, die der Anlauffinanzierung des Dreißigjährigen Krieges dienten. 100 Jahre später waren sie jedenfalls immer noch nicht zurückgezahlt.

Das "Leutershausener Wehrbuch" (1610 ff.). Foto: Dorn

Beteiligt waren sowohl die Großsachsener als auch die Leutershausener am sogenannten "Schriesheimer Reißwagen", mit dem Kurfürst Friedrich V. nach Böhmen fuhr, um sich dort krönen zu lassen. Sie unterstützen ihn hierbei mit Bespannung, Bemannung und Ausrüstung. Sieben Wochen dauerte diese Reise im Jahr 1619 insgesamt.

Ein Kraftakt für alle Beteiligten. Derweil waren die Leutershausener ärmer dran als die Bürger im Nachbarort: So lebten in Großsachsen vor allem freie Bauern, die relativ wohlhabend waren. "Sie hatten ja nur den Kurfürsten über sich", erklärt Gutjahr.

Die Leutershausener dagegen hatten über Jahrhunderte hinweg Ortsherren - in Form des "Hirschberger Lehens". Allerdings starb das Geschlecht der Hirschberger mit dem Tod von Hans Ludwig von Hirschberg 1611 aus. Das Lehen wurde zunächst nicht mehr vergeben, später wechselte es dann mehrfach den Besitzer. Die Leutershausener wurden quasi zweimal zur Kasse gebeten. Sie mussten "Bede" an den Ortsherrn entrichten und zusätzlich weitere Abgaben und Frondienste an die Kurpfalz leisten. Auf der Gemarkung hatten sie nur geringen eigenen Besitz.

Dr. Ludwig Camerarius (1573 bis 1651) war von 1633 bis 1643 und von 1648 bis 1651 Grundherr in Leutershausen. Hier als Stich von Michiel van Mierevelt (1629). Stich: Österreichische Nationalbibliothek

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass in beide Orte Soldaten einmarschiert sind. Großsachsen erregte dabei 1632 den Unmut der schwedischen Besatzungsmacht. Sie schnappten sich nämlich deren aufgestellte Straßensperren und Schlagbäume und verarbeiteten sie zu Heizmaterial. Das rächte sich aber: Die Schweden nahmen den Großsachsenern sodann 18 Pferde weg.

Doch die Bewohner hatten noch weitaus größere Probleme: So wütete 1628 und 1629 die Pest an der Bergstraße. Leutershausener wie Großsachsener starben zuhauf. "Der Krieg hatte schlimme Auswirkungen", erzählt Gutjahr weiter. Das geht auch aus einer vom Kurfürsten beauftragten "Ausschatzung" aus den 1650er Jahren hervor.

Hiermit sollten Grundstückseigentümer ermittelt werden. So herrschten nach dem Krieg viele unklare Eigentumsverhältnisse. Teile der Gemarkungen waren laut Gutjahr gar nicht mehr bebaut. "Die Äcker lagen brach, die Höfe waren nicht mehr bewohnt und zerfallen." Der Kurfürst sei darüber sehr betrübt gewesen.

Aus der Reichssteuerliste von Leutershausen aus dem Jahr 1577 geht hervor, dass es 83 Hofstätten gab; 1671 waren es nur noch 57. In Großsachsen sah die Situation ähnlich aus. So existierten dort 1577 noch 86 Hofstätten, 1671 waren es lediglich 68.

Die Wälder hatte die Mannheimer Garnison ausgeplündert. Und gänzlich verschwunden war der Wasserhof der Herren von Hirschberg, an dessen Stelle heute die katholische Kirche von Leutershausen steht.

Aufgrund der vielen darauffolgenden Kriege dauerte es laut Gutjahr bis ins 18. Jahrhundert, bis sich Leutershausen und Großsachsen erholten.