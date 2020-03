Weinheim. (web) Das neuartige Coronavirus ist in Weinheim angekommen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe die Stadt Weinheim darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zwei bestätigte Fälle gibt, erklärte Verwaltungssprecher Roland Kern am Donnerstagabend im RNZ-Gespräch.

Rein statistisch gesehen sei das zu erwarten gewesen, betont er. Weinheim zählt als größte Stadt im Kreis rund 45.000 Einwohner, in der Umgebung waren bereits im Verlauf der letzten Tage Menschen positiv getestet worden. Wie es den Infizierten geht, wo sie sich aufhalten und ob sie über Symptome klagen, geht aus der Information des Gesundheitsamts nicht hervor.