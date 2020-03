Weinheim. (web) Die Zahl der Coronafälle ist in Weinheim auf drei angestiegen. Das gab Kreissprecherin Silke Hartmann am späten Freitagnachmittag bekannt. Die dritte positiv getestete Person habe sich bereits in häuslicher Quarantäne befunden, so Hartmann: "Deshalb gibt es zu diesem dritten Fall keine weiteren Kontaktpersonen."

Die beiden in Weinheim Lebenden, die bereits zuvor positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren, befinden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne, so die Behördensprecherin. Dies sei der Stand von Donnerstagabend, betonte sie. Sollte dieser Stand weiter gelten, geht es den Infizierten zumindest nicht so schlecht, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Der oder die erste positiv Getestete sei aus "einem Risikogebiet gekommen", teilt die Kreissprecherin mit. Zu dieser Person seien zehn weitere Kontaktpersonen ermittelt worden, auch diese sind unter häusliche Quarantäne gestellt worden.

Beim zweiten Fall würden die Kontaktpersonen weder in Weinheim noch im Rhein-Neckar-Kreis leben – und auch nicht in der kreisfreien Stadt Heidelberg. Der oder die Betroffene selbst habe sich in einem Skigebiet in Tirol aufgehalten.

Update: Freitag, 13. März 2020, 20.30 Uhr

Weinheim. (web) Das neuartige Coronavirus ist in Weinheim angekommen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe die Stadt Weinheim darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zwei bestätigte Fälle gibt, erklärte Verwaltungssprecher Roland Kern am Donnerstagabend im RNZ-Gespräch.

Rein statistisch gesehen sei das zu erwarten gewesen, betont er. Weinheim zählt als größte Stadt im Kreis rund 45.000 Einwohner, in der Umgebung waren bereits im Verlauf der letzten Tage Menschen positiv getestet worden. Wie es den Infizierten geht, wo sie sich aufhalten und ob sie über Symptome klagen, geht aus der Information des Gesundheitsamts nicht hervor.