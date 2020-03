Bergstraße. (rnz) Das Coronavirus hat die Region inzwischen fest im Griff. Mit der Zahl der Infizierten steigt auch die Zahl der Absagen von Veranstaltungen. Ein Überblick, soweit bekannt:

> Der Sommertagszug in Weinheim ist abgesagt. Er hätte am Sonntag, 22. März, stattfinden sollen.

> Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sind drei weitere Veranstaltungen in Schriesheim abgesagt worden. Nachdem Gastredner Oliver Luksic am Donnerstagmorgen mitteilte, dass er nicht nach Schriesheim kommen werde, entschied sich der FDP-Ortsverband gegen sein geplantes Treffen im Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" am Sonntag, 15. März.

Auch die für Samstag, 21. März, geplante Müllsammelaktion in Weinbergen und Wald wird nicht stattfinden. "Die Gesundheit aller Menschen geht vor und wir möchten keinerlei Risiko eingehen", teilten die Organisatoren mit.

Ebenfalls abgesagt ist die ursprünglich für den 22. März geplante Matinee-Veranstaltung mit Theo Stemmler unter dem Titel "Goethe und Friederike – Wahrheit und Dichtung" im Museum Théo Kerg. "Dieses Projekt werden wir zu geeigneter Zeit reaktivieren", teilte der Kulturkreis Schriesheim am Donnerstag mit.

> Hirschberger Partnerschaftsverein verschiebt Treffen: "Aus gegebenem Anlass" verschiebt der Partnerschaftsverein seine Mitgliederversammlung, die für 18. März geplant war. Er hofft, diese bis Juli nachholen zu können.

> Vortrag über Antisemitismus in Hirschberg fällt aus: Der Vortrag von Albrecht Lohrbächer über neue Formen und Hintergründe des Antisemitismus, der am Freitag, 13. März, um 19 Uhr in der Ehemaligen Synagoge Leutershausen stattfinden sollte, fällt aus. Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen bedauert den Ausfall, der durch die aktuelle Gesundheitssituation begründet ist, und will sich bemühen, diesen Vortrag "zu einem wichtigen und aktuellen Thema" möglichst bald nachzuholen.

> Weinheims große Pflegeeinrichtungen reagieren auf die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus. Das GRN-Pflegezentrum und das Bodelschwingh-Heim haben Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe vor allem Infektionen von älteren und gesundheitlich vorgeschädigten Menschen verhindert werden sollen. Sie haben aber auch Notfallpläne erarbeitet, falls doch ein Corona-Fall auftritt.

> Der Weinheimer Sommertagszug am Sonntag, der Pflänzeltag und die Automeile sind bereits abgesagt worden oder stehen kurz davor.

> In Hirschberg werden etliche Veranstaltungen wie die Müllsammelaktion oder die Einweihung des historischen Ortsrundgangs abgesagt.

> Schlemmerkino abgesagt: Hörbar schwer fällt Monika Erdmann vom Verein "Verbindung kultureller Genüsse" der Anruf: "Wir müssen das Schlemmerkino absagen." An neun Abenden zwischen Montag, 16. März, und Mittwoch, 1. April, hätten die Besucher im Olympia-Kino eigentlich die Kriminalkomödie "Knives out – Mord ist Familiensache", ein mehrgängiges Menü und die Musik von "Freddy Wonder and Friends" genießen sollen. Aber daraus wird nun aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus nichts. "Wir beugen uns dem öffentlichen Druck", sagt Erdmann bedauernd.

Sie und das Team hätten gerne an der Veranstaltung festgehalten, aber gemeinsam beschlossen, sie abzusagen. "Auch der Bürgermeister hat dazu geraten", fügt Erdmann an. Sie hofft, dass es eventuell möglich ist, im Sommer Alternativtermine anzubieten, möglicherweise open air. Was mit den Karten passiert, kann sie noch nicht sagen. Alle Abende waren ausverkauft, 1170 Besucher sind somit betroffen. Beim Buchungsanbieter "Reservix" habe sie bislang niemanden erreichen können, sagt Erdmann.

"Wir versuchen auf jeden Fall, eine zufriedenstellende Lösung für alle zu finden." Von Nachfragen bittet sie zunächst abzusehen, weil sie noch keine weiteren Informationen habe. Der Verein will in den nächsten Tagen über die Internet-Seite schlemmerkino.net und die Presse informieren, wie die weitere Abwicklung vonstattengeht.

> Buwe-Flohmarkt fällt aus: Aufgrund "der derzeitigen unklaren Lage" sehen die Großsaasemer Buwe es als erforderlich an, zum Schutz der Standbetreiber, Besucher und Vereinsangehörigen den Flohmarkt rund ums Kind am Sonntag, 22. März, abzusagen.

> Solidaritätsessen in Leutershausen abgesagt: Nach reiflicher Überlegung hat der Ökumeneausschuss der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde beschlossen, das für Sonntag, 15. März, geplante Solidaritätsessen mit Blick auf die Ausbreitung des Corona-Virus abzusagen. Ob das Essen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, muss noch entschieden werden. Allerdings wird die Kollekte für das Projekt bei der Messfeier am 15. März in der St. Johannes-Kirche auf jeden Fall gehalten. In diesem Jahr soll ein Baumpflanzprojekt für die Mädchenschule in Kibene in der Diözese Njombé/Tansania unterstützt werden. Wer gern zum Solidaritätsessen gekommen wäre, um die Kinder und Jugendlichen in Tansania zu unterstützen, kann auch spenden: Stichwort "Projekt Tansania", Konto der Katholischen Pfarrgemeinde DE54 6729 0100 0052 2813 00. Das Geld wird vom Pfarramt weitergeleitet.

> GLH-Bürgerforum abgesagt: Die Grüne Liste Hirschberg (GLH) hat sich nach reiflicher Überlegung entschlossen, das für Freitag, 13. März, geplante Bürgerforum Klimaschutz zu verschieben. Angesichts der steigenden Infektionen mit dem Corona-Virus will sie kein Risiko eingehen. Ihr ist es wichtig, "dass jeder, der sich einbringen und teilnehmen möchte, dies auch ohne Verunsicherung und mit gutem Gefühl tun kann". Die Grüne Liste Hirschberg wird daher zu einem späteren Zeitpunkt einen Alternativtermin anbieten. Das Thema Klimaschutz sei und bleibe wichtig, im Augenblick hätten aber Präventivmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit Priorität. Die Jahreshauptversammlung der GLH am Montag, 16. März, 20 Uhr, im Anbau der Alten Turnhalle in Großsachsen findet aber statt.

> Fest der Kulturen und Sitzung des Integrationsausschusses in Edingen-Neckarhausen abgesagt: Nach vier bestätigten Coronavirus-Fällen und weiteren ausstehenden Tests in Edingen-Neckarhausen hat sich die Gemeinde dazu entschieden, die Sitzung des Integrationsausschusses am Mittwoch sowie das Fest der Kulturen am Sonntag abzusagen. Das teilte Bürgermeister Simon Michler am Montagabend mit. "Aufgrund der dynamischen Entwicklungen haben wir uns dazu entschlossen, die beiden öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde in dieser Woche abzusagen." Er bittet die Bürger aber, Ruhe zu bewahren. (krs)

> Solidaritätsessen für Peru in Großsachsen verschoben: Das Solidaritätsessen für Peru, das für 15. März in Christkönig Großsachsen geplant war, wird aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem neuartigen Corona-Virus auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. (ze)

> In Ladenburg bleibt die Merian-Realschule bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen. (krs)

> Der Budoclub Rhein-Neckar setzt sein Training in der Turnhalle der Ladenburger Astrid-Lindgren-Schule aus. (krs)

> Der Seniorennachmittag Ladenburg am Mittwoch, 11. März, und der Volkslieder-Singtreff am Mittwoch, 18. März, entfallen. (krs)

> VHS-Vortrag in Hirschberg erst im Herbst: Der Vortrag "Wenn ich mal dement bin...", zu dem die VHS am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr, in die Seniorenbegegnungsstätte Alte Villa eingeladen hatte, findet nicht statt. Der Referent hat den Vortrag aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem neuartigen Corona-Virus abgesagt. Er wird im Herbst wieder angeboten. (aste)

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

[-] Weniger anzeigen

> Mathaisemarkt-Fanfarenzug abgesagt: Die Stadt Schriesheim hat die erste Mathaisemarkt-Veranstaltung wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt: Das traditionelle Fanfarenzug-Treffen am zweiten Festsonntag, 15. März, im Festzelt werde nicht stattfinden, sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer bei einem Treffen mit Behördenvertretern und Ehrengästen am Dienstag. Auch der danach geplante Umzug der Musikgruppen durch die Stadt fällt damit aus.

Über die weiteren Programmpunkte am zweiten Mathaisemarkt-Wochenende ist damit aber noch keine Entscheidung gefallen. Man wolle sich am Mittwoch dazu äußern, so Höfer. (fjm)

> Keine weiteren Absagen in Edingen-Neckarhausen: Nachdem am Montag vier Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in der Doppelgemeinde bestätigt wurden, gibt es gute Nachrichten: Bürgermeister Simon Michler teilte am Dienstag mit, dass die Verdachtsfälle im Kreis der betroffenen Familien negativ getestet wurden.

"Es müssen daher keine weiteren Einrichtungen in Edingen-Neckarhausen geschlossen werden", sagte der Bürgermeister. Die Pestalozzi-Grundschule bleibt bis Montag, 16. März, geschlossen. (krs)

> Die Jahreskonzerte des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) verschoben: Die für Mittwoch und Dienstag, 18. und 19. März, jeweils um 19 Uhr in der Stadthalle angekündigten Konzerte nicht wie geplant stattfinden. Das teilte Schulleiterin Gabriele Franke am Montag mit.

Update: Donnerstag, 12. März 2020, 14.23 Uhr