Weinheim. (keke) Die Zweiburgenstadt, und im vorliegenden Fall Inhaber Uwe Geiß von der "Geißschen Apotheke" in der Bahnhofstraße, übernimmt wieder einmal die Vorreiterrolle. Seit kurzer Zeit ist die Apotheke mit einem kostenfrei nutzbaren Warnsystem ausgestattet, das die Corona-Warn-App der Bundesregierung ergänzt.

"Sichere Warnung statt keine Ahnung" lautet der Slogan, unter dem sich die drei Partner "Noventi", die Berliner Gesundheitsplattform "Doctor-Box" und der Verlag "Wort und Bild" ("Apotheken Umschau") zusammengeschlossen haben. Das Ziel: Einrichtungen wie Apotheken mit Bluetooth-Sendern ausstatten. Im Mittelpunkt stehe dabei die Frage, wie Unternehmen ihren Betrieb während der Krise aufrechterhalten und ihre Mitarbeiter und Kunden schützen können, so "Noventi"-Kundenberater Florian Giermann.

In Verbindung mit der personenbezogenen Warn-App der Bundesregierung setzt das hier präsentierte Warnsystem zusätzlich auf eine ortsbezogene Nachverfolgung von Covid-19-Infektionen. "Eine frühzeitige Warnung durchbricht Infektionsketten", verdeutlicht Apotheker Geiß. Die Verbindung von personenbezogener und ortsbezogener Warn-App stelle die ideale Kombination dar.

Die beteiligten Unternehmen, in einer ersten Tranche Apotheken, werden mit "Beacons" ausgestattet. Diese "Leuchtfeuer" sind kleine Bluetooth-Sender, die im Umkreis von etwa 20 Metern Signale aussenden, selbst aber "blind" sind. Das heißt, sie empfangen keine Signale. "Die ,Beacons’ wissen also nicht, wer den Ort besucht hat", so Giermann. Ihre Signale allerdings werden in ein "Kontakttagebuch" in der "Doctor-Box"-App übernommen und samt Zeit und Ort gespeichert, sobald Anwender die Apotheke betreten. "Die Kontakttagebucheinträge verlassen Ihr Smartphone nie", versichert Giermann. Bei einer Treff- und Zeitpunktübereinstimmung mit einem infektiösen Ort erhalten die Anwender eine Warnung in Form einer Pushnachricht.

"Nach Erhalt einer solchen Warnmeldung empfehlen wir, den Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu konsultieren", so Geiß. Im Falle einer Infektion kann das Gesundheitsamt durch die Übermittlung des Kontakttagebuchs reagieren – und die Infektionskette unterbrechen. Ein solches Kontakttagebuch wird auch von Christian Drosten, dem Chef-Virologen der Berliner Charité, als probates Mittel angesehen. "Wird bekannt, dass ein Covid-19-Infizierter vor Ort war, alarmiert das Warnsystem jene Personen, die zur gleichen Zeit an jenem Ort waren, der zusätzlich als Infektionsort markiert wird."

Beim Corona-Warnsystem für Unternehmen, das in seiner ersten Phase zunächst 5000 der insgesamt rund 19.000 bundesweit vorhandenen Apotheken von "Noventi" und "Wort und Bild" zur Verfügung gestellt wird, steht das Thema Datenschutz an erster Stelle: "Die App unterliegt höchsten Datensicherheitsstandards", so Giermann: So werden die Daten dezentral gespeichert.

Im Gegensatz zur Corona-Warn-App des Bundes ist das "Beacon"-gestützte System nicht auf eine Mindestanzahl von Nutzern angewiesen, "weil nur Orte als Hotspots identifiziert und gekennzeichnet werden". Jeder zusätzliche Nutzer der "Doctor-Box"-App verstärkt den Effekt jedoch. Aktuell verzeichnet die "Doctor-Box" rund 400.000 Downloads.

Info: www.doctorbox.de/itm.jsp