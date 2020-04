Weinheim. (web) Mit guten Wünschen werden derzeit Autofahrer begleitet, die von Großsachsen über Heiligkreuz in Richtung Oberflockenbach unterwegs sind. In Höhe des Ortsteils Rittenweier hängen weiße Blätter in einem Gartengrundstück. Sie sind mit bunten Buchstaben bemalt. Zusammen ergibt das Kunstwerk ein herzliches "Bleib gesund". RNZ-Leserin Heidrun Moll hat die guten Wünsche entdeckt.

RNZ-Fotograf Peter Dorn erfuhr vor Ort, dass mehrere Kinder sich die Mühe gemacht hatten. Dafür haben sie ein dickes Lob verdient.