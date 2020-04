Die Tankstelle Sporer an der B 3 in Lützelsachsen hat weiter geöffnet, auch wenn das Benzin- und Snackangebot derzeit keinen Gewinn abwirft. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Sie hat nicht rund um die Uhr geöffnet, aber doch ziemlich lang: die Tankstelle Sporer im unteren Lützelsachsen. Unter normalen Umständen kann man direkt an der Bundesstraße 3 von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends Kraftstoff, Kaffee, Snacks oder Presseerzeugnisse kaufen. All das gibt es auch jetzt, in Zeiten von Coronakrise und Kontaktverbot. Und im Falle des Kraftstoffs sogar zu unschlagbaren Preisen. Doch die Zahl der Kunden ist geschrumpft, und zwar so stark, dass Inhaber Markus Sporer die Öffnungszeiten bis auf Weiteres verkürzt hat.

"Wir machen abends um acht Uhr zu. Danach kommt so gut wie niemand mehr", so der 32 Jahre alte Geschäftsführer des Autohauses Sporer, zu dem auch die traditionsreiche Tankstelle gehört. Denn die Krise hat auch vor ihm nicht haltgemacht. "Wir haben Umsatzeinbrüche in Höhe von 40 bis 50 Prozent", schätzt er. Beim Kraftstoff sei das Minus sogar größer als bei den anderen Angeboten.

"Dabei ist der Sprit so billig wie seit etwa zehn Jahren nicht mehr", sagt er. Allein der Dieselpreis sei in den Krisenwochen von 1,40 Euro auf 1,02 Euro gefallen. Am späteren Freitagabend wurden an anderer Stelle historische Tiefstände gemeldet: Der Preis für einen Liter Diesel war auf unter einen Euro gesunken.

Sporers Einschätzung zufolge hat dies politische Gründe: Diejenigen Staaten, die über große Erdölreserven verfügen, hätten sich auf keine einheitliche Linie verständigt. Folge: Diese Staaten fördern weiter. Der Preis fällt, weil der Verkehr in der Krise abnimmt, Flugzeuge am Boden bleiben und ganze Industriezweige die Produktion drosseln.

Sporer hilft das kaum weiter. Wer in der Coronakrise nicht zu seinem Bürojob fährt, sondern in den eigenen vier Wänden und unter dem Schlagwort Homeoffice improvisiert, muss seltener tanken. Und wer nicht tankt, nimmt keine Süßigkeiten, Limo oder Zeitschriften mit. "Wir profitieren ja zu einem großen Teil von Gelegenheitskäufern", so der 32-Jährige. Dennoch hat auch sein Betrieb Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen. An der Kasse gibt es einen Spuckschutz. Die kleine Bistroecke innerhalb der Filiale ist abgesperrt. Kunden sollen nun kaufen, nach Möglichkeit bargeldlos zahlen und dann die Tankstelle verlassen. "Trotzdem halten wir weiter das volle Angebot vor", betont Sporer. Die Brötchen und der Kaffee seien so frisch wie eh und je, erklärt der Unternehmer. Staatliche Fördergelder hat er nicht beantragt. "Autohaus und Tankstelle sind ein Betrieb. Der Arbeitsaufwand bleibt der gleiche, nur die Zahl der Kunden hat sich verkleinert."

So geht es vielen, aber nicht allen: Auch Sporer verfolgt derzeit mit regem Interesse, was in den Supermärkten vor sich geht. Einer davon, ein ziemlich großer, ist nur wenige Momente Autofahrt von der Tankstelle entfernt. Sporer vermutet, dass derartige Center ein Stück weit von einem Effekt profitieren, der sich bei den Tankstellen quasi ins Gegenteil verkehrt: Supermärkte gewinnen hier und da zusätzlich Kundschaft, weil Restaurants geschlossen haben, Osterurlaube flachfallen – und die Leute allgemein weniger rausgehen. Öffnungszeiten werden dort sogar verlängert, damit nicht zu viele Leute auf einmal in die Märkte strömen. Von solchen "Problemen" ist die Tankstelle in Lützelsachsen weit entfernt.

"Wir sind ein Mobilitätsdienstleister", erklärt Sporer. Und das nehme er ernst. "Wir wollen für unsere Kunden da sein und haben weiter geöffnet. Gerade für die, die Berufe haben, für die sie weiterhin mit dem Auto zur Arbeit fahren", erklärt er: "Auch wenn es für uns im Moment nicht gewinnbringend ist."