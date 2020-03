Hirschberg. (ans) Jetzt ist das Coronavirus auch in Hirschberg angekommen. Die Pressesprecherin des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, bestätigte dies am Dienstagvormittag. So gebe es Stand Montagabend, 17.04 Uhr, in Hirschberg eine positiv getestete Person. Zu Geschlecht und Alter könne sie nichts sagen.

Bürgermeister appelliert an Bürger, vernünftig zu sein

Auch Bürgermeister Ralf Gänshirt weiß von diesem Fall, hat aber ebenfalls keine weiteren Informationen. "Es war eine Frage der Zeit", sagt der Verwaltungschef im Gespräch mit der RNZ. Am Dienstagmorgen hat die Gemeinde alle kommunalen Einrichtungen, Spielplätze und Sportanlagen dichtgemacht und mit entsprechenden Hinweisschildern versehen. Die Einhaltung werde zwar kontrolliert, was aber natürlich nicht ganz einfach sei. Zumal einige Anlagen nicht einfach abschließbar sind. Daher appelliert der Bürgermeister an jeden einzelnen, vernünftig zu sein.

Ob Gemeinderats- und Ausschusssitzungen stattfinden und in welcher Form, steht laut Gänshirt noch "in den Sternen". Die nächste Gemeinderatssitzung wäre am 31. März. Sogenannte Umlaufbeschlüsse beispielsweise per Mail sind möglich, allerdings sind diese auch nur unter gewissen Bedingungen möglich. So muss der Beschluss beispielsweise einstimmig ausfallen.