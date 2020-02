Weinheim. (web) Die Entscheidung ist gefallen: Die CDU-Stadträte haben Heiko Fändrich Anfang der Woche einstimmig zum künftigen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Dies gab die CDU am Mittwoch bekannt. Thomas Ott hatte eine entsprechende Pressemitteilung verschickt. Fändrich, 41 Jahre alt und Politikwissenschaftler, lebt im Ortsteil Sulzbach. Dem Gemeinderat gehört er seit sechs Jahren an.

Holger Haring, langjähriger Vorsitzender der CDU-Fraktion im Weinheimer Gemeinderat, hat Oberbürgermeister Manuel Just nun auch offiziell mitgeteilt, dass er sein Ratsmandat aus persönlichen Gründen niederlegen wolle. Das Gremium wird voraussichtlich in der März-Sitzung über den Antrag des 75-Jährigen entscheiden.

Erster Nachrücker für den frei werdenden Platz im Gremium wäre Thomas Ott. Er ist seit über zehn Jahren für die Fraktion in verschiedenen Ausschüssen und Gremien als Berater tätig. Der 53-jährige Diplom-Geograf lebt in der Weinheimer Nordstadt und arbeitet als Datenwissenschaftler bei einem globalen Wissenschafts- und Technologieunternehmen in Darmstadt. Unter Medienschaffenden ist Ott wesentlich bekannter als Fändrich: So war er einige Zeit lang Sprecher des CDU-Stadtverbands. Von diesem Posten trat er 2014 zurück, nachdem er und andere Christdemokraten im Zuge der sogenannten "Blödelfilmaffäre" in die Schlagzeilen geraden waren. Die CDU-Lokalpolitiker hatten versucht, den damals diskutierten Biergarten im Schlosspark mit einer "Filmglosse" zu kommentieren. Der Schuss ging nach hinten los.

Ott bewies später zur Genüge, dass er es besser kann: So managte er mehrere Wahlkämpfe. Am erfolgreichsten erwies er sich 2018 an der Seite von Manuel Just, der mit überragender Mehrheit zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Ott selbst sieht seine kommunalpolitischen Schwerpunkten in den Themen Stadt- und Verkehrsplanung sowie in Fragen der Digitalisierung und des Bildungssektors. Seine Wahlkampf-Fahrradtouren haben etwas von einer kommunalpolitischen Bildungswerkstatt auf Rädern.

Als Mitglied des Vorstands im CDU-Stadtverband war Ott darüber hinaus federführend an der Erarbeitung des Kommunalwahlprogramms beteiligt. Die Fraktion hat ihn – vorbehaltlich der Aufnahme in den Gemeinderat – als stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden benannt.

Fändrich wiederum betreut in der Fraktion bislang schwerpunktmäßig die Themenfelder Schulen und Entwicklung der Ortsteile. Einer breiteren Öffentlichkeit fiel der Sulzbacher auf, als es in den Gremien um die Sport-Kita in der früheren Stadiongaststätte "Seppel’s Herberge" ging. Während es von links Kritik an der Zusatzgebühr gab, die die TSG Weinheim für ihr Sportangebot erhebt, zeigte Fändrich Verständnis für den Verein. Außerdem gilt er keineswegs als Freund einer einkommensabhängigen Gebührenordnung für Weinheims Kitas.

Natürlich bedankt sich die CDU-Fraktion bei Haring – für viele Jahre Dienst als Stadtrat und Fraktionssprecher. "Wir hoffen, auch weiterhin auf sein Wissen und seinen Ratschlag zurückgreifen zu können", so der designierte Fraktionssprecher Fändrich.

Im Verlauf der Haushaltsverabschiedung am Mittwoch verlas Haring eine Erklärung. Darin dankte er den Stadtspitzen, den Verwaltungsvertretern und den übrigen Stadträten für deren Wertschätzung und Vertrauen. "Es war mir eine Ehre, ein Stück des Weges mit Ihnen zu gehen, für die Bürger und Bürgerinnen unserer Stadtgesellschaft." Harings Rückzugspläne vom Fraktionsvorsitz waren nach der letzten Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands im November bekannt geworden. Damals hatte er sich auch vom Stadtverbandsvorsitz zurückgezogen.