Bergstraße/Heidelberg. (ans) Es war eine spannende Nacht für die Bundestagskandidaten im Wahlkreis Heidelberg-Weinheim. Während für Franziska Brantner (Grüne) am Sonntagabend bereits feststand, dass sie das Direktmandat geholt hat, mussten Alexander Föhr (CDU) und Malte Kaufmann (AfD) noch zittern. Doch am Montagmorgen verkündeten die Kandidaten das Ergebnis auf ihren jeweiligen Facebook-Seiten: Während es Kaufmann noch über die Landesliste geschafft hat, Bundestagsabgeordneter zu werden, hat es für Föhr nicht gereicht.

CDU-Politiker Alexander Föhr. Foto: privat

Kaufmann freut sich auf seine neue Aufgabe und dankt auf Facebook "den fleißigen Wahlkämpfern und allen Wählern, die uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben". Föhr bedankt sich ebenfalls: "Auch wenn es am Ende für den Einzug in den Bundestag nicht gereicht hat, bleiben viele tolle Erinnerungen und große Dankbarkeit für die tolle Unterstützung, die ich von so vielen erfahren habe." Zudem gratuliert er Franziska Brantner und wünscht ihr ein gutes Händchen. Mit ihr und Kaufmannn werden somit zwei Abgeordnete aus dem Wahlkreis Heidelberg-Weinheim im Bundestag vertreten sein.