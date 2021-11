Schriesheim. (hö) Zur Bürgermeisterwahl werden außer Fadime Tuncer und Christoph Oeldorf zwei weitere Kandidaten antreten. Das wurde auf der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Mittwochabend bekannt. Alle vier Kandidaten erfüllen die Voraussetzungen für die Wahl, wie Bürgermeisterstellvertreter Michael Mittelstädt feststellte: Sie sind Deutsche oder EU-Bürger mit Wohnsitz in Deutschland, am Wahltag zwischen 25 und 67 Jahre alt und keine Verfassungsfeinde. Die beiden bisher völlig unbekannten Kandidaten Samuel Speitelsbach und Helmut Oelschläger sind zwar zugelassen, aber offenbar keine ernsthaften Bewerber, sondern eher Sonderlinge.

> Wer auf dem Stimmzettel steht: Christoph Oeldorf, Fadime Tuncer, Samuel Speitelsbach und Helmut Oelschläger. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Zeitpunkt, als die Kandidaten ihre Wahlunterlagen in den Rathausbriefkasten einwarfen oder ans Rathaus schickten: Oeldorf und Tuncer machten das an dem Tag oder in der Nacht, nachdem sie ihre Kandidaturen bekannt gegeben haben: Oeldorf am 26. Juni um 0.02 Uhr (also dem frühestmöglichen Zeitpunkt), Tuncer knapp zwei Wochen später, am 8. Juli um 12.08 Uhr, Speitelsbach am 13. August und Oelschläger am 7. Oktober. Am letzten Bewerbungstag, am Dienstag, 2. November, schaute Ordnungsamtsleiter Achim Weitz um 18 Uhr ein letztes Mal in den Rathausbriefkasten. Hätten zwei Bewerber am gleichen Tag ihre Unterlagen eingereicht, wäre die Reihenfolge ausgelost worden, wie Weitz erklärt.

> Wer sind die Kandidaten? Tuncer und Oeldorf sind seit mindestens vier Monaten der Öffentlichkeit bekannt und mitten im Wahlkampf, gelten also als seriöse Kandidaten. Anders sieht es bei Speitelsbach und Oelschläger aus, die bisher in Schriesheim noch nie aufgetreten sind und auch nie den Kontakt zu Parteien oder der RNZ gesucht haben. Speitelsbach, der aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis stammt, hat sich seit 2019 bei mehr als 90 Bürgermeisterwahlen in ganz Baden-Württemberg beworben. Meist schnitt er schlecht ab – in Kolbingen (bei Tuttlingen) kam er im März auf 0 Prozent. In Münsingen auf der Schwäbischen Alb erreichte er im September allerdings knapp zwölf Prozent. Im Rhein-Neckar-Kreis bewarb er sich in Reilingen (21. März: 1,45 Prozent), in Sandhausen (9. Mai: 0,01 Prozent), in Malsch (27. Juni: 0,23 Prozent) und in Walldorf (11. Juli: 0,07 Prozent). Bei der Bürgermeistervorstellung in Weinsberg im Januar 2020 kam es zu einem Eklat: Der 35-Jährige habe "Heil Christi" gerufen und einen Arm Hitler-Gruß-ähnlich erhoben. Dabei blieb offen, ob es der rechte oder der linke war. Nach dem Satz "Hitler wird eher das Reich Gottes betreten als ihr Heuchler", wurde er des Saales verwiesen. Den NS-Diktator hatte er in einem Flugblatt in Baiersbronn mal als "Propheten" bezeichnet, sich selbst als "König von Christi Gnaden".

Sein Wahlprogramm für die einzelnen Kommunen, wenn es überhaupt eines gab, war bestenfalls wirr. Für Bad Liebenzell, wo er erst unlängst, am 17. Oktober, kandidierte, wollte er eine Partnergemeinde in Süditalien finden. Dort sollte Wasserstoff produziert werden, der mit Luftschiffen in die Kleinstadt unweit von Pforzheim transportiert würde. Ansonsten wollte er dort Sonnenspiegel aufstellen, die Trinkwasser und Energie produzieren. Zudem wollte er dort großflächig auf Geld verzichten und den Tauschhandel einführen. Dafür hatte er sich auch eine eigene Währung, den "Krypto-Euro", ausgedacht, wie der "Schwarzwälder Bote" berichtete. Mit der Privatwährung konnte man bei Speitelsbach auch eine Krankenversicherung abschließen, was ihm Ärger mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einbrachte. Wegen des "Hitler-Grußes" ermittelte zeitweilig der Staatsschutz.

Über Oelschläger ist wenig bekannt. Er stammt aus Wilhelmsfeld und ist mit 67 Jahren knapp an der Grenze zur Wählbarkeit. Aus dem RNZ-Archiv lässt sich entnehmen, dass er vor knapp 30 Jahren Gemeinderatskandidat der dortigen SPD war. Der Diplom-Ingenieur – das ist auch Speitelsbach – ist im Ort dafür bekannt, dass er gern lange Briefe an Bürgermeister oder Bundeskanzlerin schreibt, seitdem ein familiärer Schicksalsschlag sein Leben etwas aus der Bahn geworfen hat. Beim jüngsten Wilhelmsfelder Bürgerentscheid hat er sich mit einem Flugblatt zu Wort gemeldet. Da Oelschläger nicht im Telefonbuch steht, klingelte die RNZ am Donnerstag an der Tür seines in die Jahre gekommenen Hauses. Doch er öffnete nicht.

> Welche Folgen haben die beiden Kandidaten auf die Chancen von Tuncer und Oeldorf? "Mit zwei weiteren Bewerbern habe ich nicht gerechnet, aber mit einem Spaßkandidaten", sagte Tuncer. Mit den Namen Speitelsbach und Oelschläger konnte sie nichts anfangen, Oelschlägers Kandidatur sieht sie eher als Konkurrenz zu Oeldorf – weil beide Wilhelmsfelder sind. Sie ist nach wie vor zuversichtlich, dass sie es im ersten Wahlgang schafft. Für Oeldorf hingegen ist die Bewerbung eines Wilhelmsfelders "kein Affront", und er rechnet nicht damit, dass der ihm Stimmen wegnehmen könnte. Er kenne Oelschläger "nur vom Namen her, auf der Straße würde ich ihn nicht erkennen". CDU-Vorsitzende Christiane Haase hatte wie Tuncer auch mit weiteren Kandidaten gerechnet; den Namen Speitelsbach hatte sie wegen seiner vielen Bewerbungen schon einmal gehört. Doch ist sie skeptischer über deren Auswirkungen: "Die beiden Kandidaten könnten Stimmen kosten." Und doch hofft sie, dass es für Oeldorf im ersten Wahlgang klappt.