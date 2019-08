Hirschberg. (mwg) Vor zwei Wochen ist Ralf Gänshirt zum Bürgermeister gewählt worden, am Dienstag nun will der derzeitige Hirschberger Hauptamtsleiter sein Amt antreten. Voraussetzung dafür ist, dass das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag die Wahl für gültig erklärt. Bei aller Vorsicht gilt das beinahe als sicher. Denn bis Freitagmittag lag der Rechtsaufsichtsbehörde kein Einspruch gegen die Wahl vor, wie das Landratsamt auf RNZ-Anfrage mitteilte. Die Frist dafür lief allerdings erst um Mitternacht aus.

Läuft alles nach Plan, wäre es am Dienstag Gänshirts erste Aufgabe als offizieller Bürgermeister, die Glückwünsche der Gemeinde bei einer Goldenen Hochzeit zu überbringen. Auch in den vergangenen Wochen hat er bereits einige Termine wahrgenommen, besuchte die Saatschule, also das Ferienprogramm der Gemeinde, oder die Messe zu Mariä Himmelfahrt. "Aber das war noch nicht in Amt und Würden", sagt Gänshirt.