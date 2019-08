Den Sieg gefeiert: Nach der Stimmenauszählung lud Wahlsieger Ralf Gänshirt (2.v.r.) am Sonntagabend ins Gasthaus "Zur Rose" ein. Wenn alles gut läuft, will er Mitte August sein Amt antreten. Die Stelle des Hauptamtsleiters wird wohl längere Zeit unbesetzt bleiben. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Ralf Gänshirt ist neuer Bürgermeister Hirschbergs. 2073 Wähler stimmten am Sonntag für den derzeitigen Hauptamtsleiter. Damit erhielt er 147 Stimmen mehr als im ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor. Trotzdem konnte er seinen Vorsprung auf Christian Würz nicht ausbauen, denn auch dieser erhielt 148 Stimmen zusätzlich und kam so auf 1869 Wählerstimmen. An der Wahlbeteiligung alleine kann dieses deutliche Stimmenplus der beiden Kandidaten nicht gelegen haben, wie die Wahlanalyse zeigt. 4291 Hirschberger gingen vor zwei Wochen zur Wahl, an diesem Sonntag waren es 4310.

Ein Blick auf das Ergebnis des drittplatzierten Kandidaten, Jens Flammann, zeigt, wo die Stimmen für Gänshirt und Würz im Wesentlichen herkamen. Denn Flammann erhielt am Sonntag 303 Stimmen und damit 259 weniger als im ersten Wahlgang. Ebenso bekam Tobias Wolk 28 Stimmen weniger. Dafür wählten den im ersten Wahlgang nicht zugelassenen Frederik Heil 23 Hirschberger. Mit fünf gegenüber 26 fiel auch die Zahl der Stimmen geringer aus, die auf Personen fielen, die nicht auf den Wahlzetteln standen. Dagegen war die Zahl der ungültigen Stimmen mit 25 gegenüber 16 etwas höher.

Hintergrund Keine Änderungen im Wahlergebnis Eine Änderung des am Sonntag von Wahlleiter Fritz Bletzer bekannt gegebenen Ergebnisses der Bürgermeisterwahl ergab sich bei der Sitzung des Gemeindewahlauschusses am Montagabend nicht. "Ralf Gänshirt erhielt die meisten abgegebenen gültigen Stimmen", stellte Bletzer fest. Allerdings musste die Zahl der ungültigen Stimmen [+] Lesen Sie mehr Keine Änderungen im Wahlergebnis Eine Änderung des am Sonntag von Wahlleiter Fritz Bletzer bekannt gegebenen Ergebnisses der Bürgermeisterwahl ergab sich bei der Sitzung des Gemeindewahlauschusses am Montagabend nicht. "Ralf Gänshirt erhielt die meisten abgegebenen gültigen Stimmen", stellte Bletzer fest. Allerdings musste die Zahl der ungültigen Stimmen korrigiert werden. So hätten die 18 im Briefwahlbezirk Leutershausen zunächst als ungültig gewerteten Stimmen gar nicht zur Wahl zugelassen werden dürfen, da die abgegebenen Briefwahlunterlagen unvollständig waren. Daher verringert sich die Wahlbeteiligung von 54,19 auf 53,96 Prozent. Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber ging auf die mit Schmierereien beschädigten Wahlplakate ein und teilte mit, dass man dies so nicht hinnehmen werde. Christian Würz wolle Anzeige erstatten. (ze)

Die geringen Unterschiede zum ersten Wahlgang zwischen Gänshirt und Würz zeigen sich auch in den Ergebnissen aus den beiden Ortsteilen. Erneut konnte Würz drei der vier Wahlbezirke in Großsachsen mit über 50 Prozent der Stimmen holen. Nur im Wahlbezirk "Nordost" lag Gänshirt zwei Stimmen vor seinem Verfolger. Insgesamt erhielt Würz in Großsachsen 69 Stimmen mehr als Gänshirt.

Ganz anders wiederum das Bild in Leutershausen. Hier entschied Gänshirt alle sechs Wahlbezirke deutlich für sich und bekam in fünf Wahlbezirken sogar mehr als 50 Prozent der Stimmen. Das unterschiedliche Wählerverhalten zwischen den beiden Ortsteilen spiegelt sich ebenso im Ergebnis der Briefwahl wider. Würz lag im Briefwahlbezirk "Großsachsen" 43 Stimmen vor Gänshirt. Im Briefwahlbezirk "Leutershausen" betrug der Vorsprung von Gänshirt gegenüber Würz dagegen 86 Stimmen.

Auch Flammann bekam erneut in Leutershausen die meisten Stimmen. Allerdings konnte er nur im Wahlbezirk "Mitteldorf Süd" die Zehn-Prozent-Marke überspringen. Hier fuhr Würz mit 35,4 Prozent sein schlechtestes Wahlergebnis ein. Der "Heisemer" Tobias Wolk war in seinem Heimatortsteil Leutershausen am stärksten und bekam dort inklusive der Briefwahl neun Stimmen. Ebenso errang Frederik Heil in Leutershausen mehr Stimmen als in Großsachsen. Darüber hinaus entfielen einige Stimmen auf Patrick Klein, Matthias Schröder und Danielle Fouache.

Hintergrund Wähler der "Baumstadt" ließen sich mit Eis überzeugen Hirschbergs frisch gewählter Bürgermeister Ralf Gänshirt ist zwar noch nicht offiziell im Amt, aber die Bürgermeisterwürde der "Baumstadt" wurde ihm an diesem Montag trotzdem bereits verliehen - und zwar in der Saatschule. Dafür musste er seine "Wähler" nicht mit Argumenten überzeugen, sondern mit Eis, dass er [+] Lesen Sie mehr Wähler der "Baumstadt" ließen sich mit Eis überzeugen Hirschbergs frisch gewählter Bürgermeister Ralf Gänshirt ist zwar noch nicht offiziell im Amt, aber die Bürgermeisterwürde der "Baumstadt" wurde ihm an diesem Montag trotzdem bereits verliehen - und zwar in der Saatschule. Dafür musste er seine "Wähler" nicht mit Argumenten überzeugen, sondern mit Eis, dass er zusammen mit Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber verteilte. Doch Eis alleine reichte nicht. Eine Aufgabe musste Gänshirt noch erfüllen: das Durchsägen eines rund zehn Zentimeter dicken Baumstammes, was ihm innerhalb von rund 30 Sekunden gelang. "Es ist eine große Ehre für mich, Bürgermeister der Baumstadt zu sein", betonte Gänshirt nach seiner Inthronisation durch Saatschulenleiterin Kirstin Wolski, die ihm die "Bürgermeisterkette" umhängte und eine Krone aufsetze. "Genießt das Eis", forderte Treiber die Saatschüler auf. 360 Portionen hatte Volker Zeilfelder auf die Waldlichtung oberhalb von Leutershausen gebracht. Artig stellten sich die Saatschüler in mehreren Reihen auf und nahmen ihr Eis von ihrem "Bürgermeister" und dem Bürgermeister-Stellvertreter in Empfang. Während Gänshirt das Eis jedem in die Hand gab, warf es Treiber den Wartenden zu, sodass auch die weiter hinten stehenden Saatschüler zügig in den Genuss der Erfrischung kamen. Die konnten die Saatschüler gut gebrauchen. Schließlich waren sie in den letzten Tagen fleißig gewesen und hatten den Bau ihrer "Hütten" kräftig vorangetrieben. Die Werke wurden auch schon mit dekorativen Details in Form von Pflanzenmaterial verschönert. Außerdem sind die Saatschüler gerade dabei, Skulpturenbretter herzustellen, auf denen in Großbuchstaben "Saatschule" steht. Wo diese schließlich aufgestellt werden, ist aber noch nicht ganz klar. (ze)

Für den frisch gewählten Bürgermeister Gänshirt begann nach fünf Wochen Urlaub, die er für den Wahlkampf nutzte, am gestrigen Montag wieder der Arbeitsalltag als Hauptamtsleiter. "Es gilt, liegen gebliebene Themen mit den Mitarbeitern zu besprechen", sagte er der RNZ. Außerdem hatte er zahlreiche Glückwünsche von all denen entgegenzunehmen, die ihm nicht bereits bei der Wahlparty im Gasthaus "Zur Rose" am Sonntagabend gratuliert hatten. Gänshirt zeigte sich noch ganz angetan von dieser Party, bei der man nicht nur das Badener Lied sang, sondern ihm persönlich auch ein Ständchen dargebracht wurde.

Hirschbergs neuer Bürgermeister dachte aber bereits weiter in die Zukunft. Sollte gegen das Wahlergebnis bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts kein Widerspruch eingelegt werden, beabsichtigt Gänshirt sein neues Amt Mitte August anzutreten. Dann wird die Stelle des Hauptamtsleiters frei. "Es kann mehrere Monate dauern, bis diese Stelle wieder besetzt wird", sagte Gänshirt. Als Bürgermeister und Hauptamtsleiter zugleich kann er in dieser Zeit aber nicht fungieren, daher gelte es nun einiges zu organisieren, damit die Vakanz gut überbrückt werden kann.