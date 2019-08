102 Wahlhelfer müssen am Sonntag noch einmal ran: Bei der Neuwahl gilt, dass derjenige Kandidat gewinnt, der die meisten Stimmen holt. Eine Mindestzahl gibt es am Sonntag nicht mehr. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Nachdem vor zwei Wochen keiner der damals noch vier zur Wahl stehenden Bürgermeisterkandidaten die erforderliche absolute Mehrheit der Wählerstimmen erringen konnte, sind die Hirschberger Bürger am Sonntag, 4. August, erneut aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister zu wählen. Dabei haben sie dieses Mal sogar die Auswahl zwischen fünf Kandidaten. Denn alle bisherigen Bewerber haben ihre Kandidatur aufrecht erhalten, und mit Frederik Heil (Die Partei) ist ein weiterer Kandidat hinzugekommen.

Zum Bürgermeister von Hirschberg ist in diesem zweiten Wahlgang, der formal einer Neuwahl entspricht, derjenige gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Eine Mindestzahl gibt es nun nicht mehr. Die RNZ hat mit Unterstützung durch den Bürgerbüro-Leiter der Gemeinde Hirschberg, Christian Müller, noch einmal die wichtigsten Informationen rund um die Neuwahl zusammengestellt:

Wahlberechtigte: 7966 (Stand Donnerstagvormittag) und damit genauso viele wie vor zwei Wochen. Ab 16 Jahren darf gewählt werden.

Wahlhelfer: 102 Menschen sind am Sonntag im Einsatz.

Wahllokale: Die insgesamt zehn Wahllokale befinden sich in der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen und in der Grundschule Großsachsen. Es gibt außerdem zwei Briefwahlbezirke. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Briefwahl: Die Briefwahl haben bis Donnerstagvormittag 1323 Personen beantragt. Beim ersten Wahlgang waren es zu diesem Zeitpunkt gut 300 Wähler weniger, die auf diese Art ihre Stimme abgeben wollten. Bis zum heutigen Freitag, 2. August, 18 Uhr, kann die Briefwahl noch beantragt werden. Das Briefwahlbüro im Rathaus ist an diesem Tag durchgehend bis 18 Uhr geöffnet.

Die Kandidaten: Zur Wahl stehen folgende Kandidaten: Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt (parteilos), Erster Kriminalhauptkommissar Christian Würz (CDU), Objektpfleger Tobias Wolk und Volkswirt Jens Flammann sind bereits bei der ersten Wahl vor zwei Wochen angetreten. Neu hinzugekommen ist für die Neuwahl der Student Frederik Heil (Die Partei) aus Heidelberg.

Das Ergebnis: Bürgerbüro-Leiter Christian Müller rechnet damit, dass das Ergebnis zwischen 19 und 19.30 Uhr feststehen wird. Den Auszählungsfortschritt kann man wieder im Bürgersaal des Rathauses verfolgen. Das endgültige Ergebnis wird auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Die RNZ wird außerdem am Sonntagabend live vom Wahlabend auf Facebook, unter www.rnz.de und natürlich in der Printausgabe berichten.

Der Gemeindewahlausschuss: Am Montag, 5. August, tagt der Gemeindewahlausschuss um 18 Uhr öffentlich im Bürgersaal des Rathauses, um das Ergebnis der Bürgermeisterwahl festzustellen.

Nacharbeiten im Rathaus: Am Montag, 5. August, sind die Dienststellen im Rathaus sowie der Bürgerdienst Großsachsen wegen Nacharbeiten zur Bürgermeisterwahl geschlossen.