Hirschberg-Großsachsen. (ze) In Großsachsen gibt es nicht nur ein Problem mit dem fließenden Verkehr. "Parken in der Breitgasse, das ist das Chaos pur", berichteten die Mitglieder des Bundes der Selbstständigen (BDS) Großsachsen bei einem Treffen mit Bürgermeisterkandidat Ralf Gänshirt. Dem war diese Problematik nicht neu.

In der gesamten Gemeinde müsse klar gemacht werden, wo geparkt werden darf und wo nicht, so Gänshirt. "Ich bin kein Freund von weißen Linien", betonte er. Ihm schwebe nicht vor, so festzulegen, wo sich Parkflächen befinden. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, wie etwa verschiedenfarbige Pflaster, wusste der Kandidat. Die Ausweisung von Parkflächen werde aber Geld kosten, und sie werde unpopulär sein, war er sich sicher.

Doch der Verkehr, ob ruhend oder fließend, war nicht das einzige Problem, das die 15 erschienenen Gewerbetreibenden ansprachen. So wies etwa der ehemalige Vorsitzende des Ortsvereins, Harald Kunkel, darauf hin, dass nicht überall im nördlichen Ortsteil Hirschbergs Mobilfunkverbindungen möglich sind. "Die Gemeinde muss bei den Mobilfunkanbietern Druck aufbauen", forderte Kunkel. Um eine gute Mobilfunkanbindung zu erhalten, müssen die entsprechenden Funkmasten aufgestellt werden. Für Gänshirt darf dies aber nicht überall der Fall sein. "Mobilfunkmasten am Hang oder am Waldrand wird es mit mir nicht geben", betonte er.

Neben dem Mobilfunk ist die Anbindung ans schnelle Internet weiterhin ein nicht gelöstes Problem. "Der Gewerbepark ist seit Langem unterversorgt", beschrieb Gänshirt die Situation, an der auch der Ausbau des Glasfasernetzes durch den Zweckverband "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" bisher nichts geändert hat. "Die Zusammenarbeit mit dem Verband ist suboptimal", ging der Kandidat auf die Probleme ein.

So hätten etwa die sich ändernden Förderbedingungen für Verzögerungen gesorgt. Für das Gewerbegebiet ging Gänshirt davon aus, dass dieses noch in diesem, spätesten aber im kommenden Jahr ans schnelle Internet angeschlossen wird. Derzeit werde am sogenannten Backbone gearbeitet und das dafür notwendige Glasfaserkabel von Heddesheim in Richtung Hirschberg verlegt.

Harald Kunkel hatte zudem einige Fragen, die speziell den BDS betrafen. So etwa, ob Gänshirt als Moderator für mögliche Fusionsgespräche der beiden Ortsvereine des BDS zur Verfügung stehe. Gänshirt stand dem keineswegs abgeneigt gegenüber und hob hervor, dass es einige Beispiele gelungener Fusionen von Ortsvereinen in Hirschberg bereits gab. "Die Gemeinde sollte das immer begleiten und nicht konterkarieren", befand er.

Nicht ganz so eindeutig fiel Gänshirts Antwort auf die Frage Kunkels aus, ob der BDS weiterhin die Räume im alten Feuerwehrhaus Am Mühlgraben nutzen kann. "Die Verwaltung und der Gemeinderat werden sich überlegen müssen, wie es weitergeht mit der Überlassung von Räumen", erläuterte der Kandidat. So bestehe derzeit ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Vereinen, die über eigene Räume verfügten und solchen, die darauf angewiesen sind, dass die Gemeinde ihnen welche zur Verfügung stellt. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass der BDS weiterhin diese Räume nutzen könne, jedoch sei es möglich, dass sich an den Konditionen für die Raumnutzung etwas ändert.